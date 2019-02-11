Cemil Tugay: Klasik ziyaretçi olmayacağım

CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, merkezi Karşıyaka’da bulunan İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD) ile her zaman işbirliğine hazır olduğu mesajını verdi ve ekledi: 5 yıl, 4 saat çalışacağım, farklı olacağım.

İlçenin sorunlarını gerçekçi ve kalıcı yöntemlerle çözmek istediğini ifade eden Tugay, “Makyaj yapma düşüncesinde değilim. Hiç bir zaman klasik siyasetçi olmayacağım. Tamamen farklı düşünüyorum. 5 yıl sonra dönüp evimde kızımla film izlemeye hazırım. Ama bu 5 yıl, ilçem için 24 saat çalışmaya da hazırım. Çevre temizliği, ulaşım, işsizlik gibi sosyal sorunlar var. Bunların çözümü için çalışacağız. Sivil toplum kuruluşu olarak sizlerin yaptığı her şey çok takdir edilesi işler. Belediye Başkanı olduktan sonra sizinle işbirliğine hazırım ve her türlü öneriniz, projeniz başımın üstündedir” dedi.

Değerler korunacak

Karşıyaka’nın değerlerini koruyacak projeler yapacaklarını dile getiren Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada sonradan yerleşenlerin de kabul ettiği ve adapte olduğu bir Karşıyakalılık kültürü var. Karşıyakalılık, medeniyettir, sanattır, kültürdür, vizyondur. İlçemizin köklü bir tarihi olmasına rağmen gizli kalmış çok bilgi var. Edebiyatçılar, siyasetçiler, sanatçılar var ve bu değerler tanınmalı. Ben bunu Cumhuriyet Mahallesi’ne 6 ay önce göçle gelen çocuğun da bilmesini istiyorum. İlçemizin değerini bilmek için var gücümüzle çalışacağız.”

Sungur: İş birliği sürsün

İZİD Başkanı Feyyaz Sungur da, pek çok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve bazı mahalle muhtarlarının da katıldığı ziyarette toplum için çalıştıklarını, vatandaşların özellikle iş bulması konusunda somut adımlar attıklarını ifade etti. Bugüne kadar 30 girişimciye proje desteği verdiklerini belirten Sungur, Tugay’ın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Feyyaz Sungur, Başkan Adayı Tugay’a Karşıyaka Belediyesi ile AB projeleri de dahil olmak üzere pek çok alanda iş birliği yapabileceklerini belirterek, “Bu iş birliği sürsün” dedi. Toplantıda muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de sorun ve önerilerini aktardı.