CHP'de olaylı seçim. Arbede çıktı, polis araya girdi!

CHP'nin delege seçimlerinde olay çıktı. Yaşanan arbedede 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, bir kişi de gözaltına alındı

Olay Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre teşkilat binasında gerçekleştirilen delege seçimleri olaylı geçti. İddiaya göre Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, bir seçmene küfür etti. Zeytinli'nin eski belediye başkanı olan Hasan Arslan da Edremit'in belediye başkan yardımcısı Mehmet Ertaş'a omut attı. Arslan, elinde listeleri taşıyan bir partilinin de eline vurdu.



Bu sebeplerden dolayı delege seçimlerinde arbede yaşandı. Gerginlik nedeniyle olay yerine çok sayıda polis gönderilirken, olaylarda da 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Polisin olaylar nedeniyle bir kişiyi de gözaltına aldığı öğrenildi.





