CHP'de sürpriz görüşme!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi kabul edecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise CHP'nin adayının salı günü belli olacağını söyledi

CHP'de sürpriz görüşme!
20 Nisan 2018 Cuma 13:07

Alınan bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün amcası Mehmet Karabulut'un cenaze töreni için İstanbul'a gitti.  Yalova Milletvekili İnce de törene katılarak Kılıçdaroğlu'na taziyelerini iletti.

İnce'nin tören sonrasında Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiği belirtilirken, kabulün bugün 15.00'te gerçekleşeceği öğrenildi.

Kabülde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

ADAY SALI GÜNÜ BELLİ OLACAK

Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Habertürk TV'nin canlı yayınında CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Salı günü yapılacak Parti meclisi toplantısında belli olacağını söyledi.

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #muharrem ince
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