CHP'den rahip çıkışı: 12 Ekim'de tahliye edilebilir

Çanakkale'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl başkanlığı binasında basın toplantı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İzmir'de adli kontrolle ev hapsinde tutulan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın, 12 Ekim'deki duruşmada tahliye edilebileceğini söyledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısına, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Türkiye ve Çanakkale gündemine dair değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 'Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlemek, devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etmek’ suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan ABD’li rahip Andrew Brunson'ın, 12 Ekim'deki duruşmasında tahliye edilebileceğini söyledi.

'YARGI TALİMAT İLE HAREKET EDİYOR'

Yargının talimat ile hareket ettiğini ileri süren Erkek, "Rahip Brunson olayı tam bir trajedidir. Hukuk olmadığı için Türkiye artık güvenli bir liman değil. Çok ciddi sermaye çıkışı var Türkiye'den ve artık sermaye gelmiyor. Biz yatırım yapan, istihdam üreten, yüksek teknolojiyle katma değer üreten sermaye istiyoruz, ama artık gelmiyor. Çünkü güvenli bir liman değil, hukuk yok. Merkel istediği için bazı Alman vatandaşlar apar topar tahliye ediliyor. Bunlar ne için tutuklandı, tutuklamalar haksız mıydı ? Haksız değilse neden yargı talimat ile hareket ediyor ? Macron istediği için Fransız vatandaşlar tahliye ediliyor. Haklı olarak bunları gören Trump da kendi vatandaşlarının tahliye edilmesini istiyor. Böyle bir tablo maalesef çok acı. Biz her zaman söylüyoruz. Anayasa'da yargıç güvencesi olmadığı sürece, kuvvetler ayrılığı olmadığı sürece ve yargı bu şekilde siyasallaştığı sürece Türkiye hiçbir sorununu çözemez. Her şey adaletle mümkündür. Adaletin olmadığı yerde huzur da olmaz. Ekonomik kalkınma da olmaz. Yanılmıyorsam Ekim ayında duruşması, 12 Ekim diye biliyorum. 12 Ekim'de evet, tahliye edilebilir. Yargının içerisinde yalnızca hukuka bağlı, hukuka ve vicdanına göre karar veren bir sürü onurlu, cesur yargıç, savcı da var. Ama onlarda yargının üzerindeki ağır baskılar sonucunda maalesef fazla bir şey yapamıyorlar" dedi.