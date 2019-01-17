CHP'den seçmen listesine itiraz

CHP Foça İlçe Başkanlığı, seçmen listelerinde yer alan 4 bin 2 kişinin kaydına itiraz etti. İtirazda, büyük bölümü asker olan ve eğitim için ilçeye geçici görevle geldikleri ve kısa bir süre kaldıkları belirlenen kişilerin ilçenin beş yıllık kaderini belirleyecek olan seçimde oy kullanmalarının hakkaniyete uygun olmadığı belirtildi

CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım yaptığı açıklamada, 3 ay gibi bir süre için geçici olarak ilçede bulunan ve ilçe seçmen sayısına oranlandığında etkili olacak bir çoğunluğu ifade eden personelin belki de hiç ikamet etmeyecekleri bir yerin belediye başkanını, meclis üyelerini ve muhtarlarını belirlemesine itiraz ettiklerini söyledi. Yüksek Seçim Kurulu'na iletilmek üzere Foça İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na verdikleri dilekçede bu kişilerin sürekli ikamet ettikleri ve geldikleri adreslerde oy kullanmalarını ve Foça'daki seçmen kütük kayıtlarından silinmesini talep ettiklerini belirtti.

Baran Gezmiş Yıldırım, "Muhtarlıklarda askıya çıkan seçmen kütüklerinde yaptığımız incelemede, ilçemizde oy kullanacaklar arasında 2018 Haziran seçimlerinde bölgedeki askeri birliklere eğitim için gelip, eğitimini tamamladıktan sonra görev yerlerine giden 633 kişi, bu seçimde yine eğitim için gelecek 3 bin 369 kişinin olduğunu tespit ettik. Geçen seçimden kaydı kalan 633 kişinin kaydının seçmen kütüklerinden hemen silinmesini talep ettik. Ayrıca 31 Mart 2019 yerel seçimleri için seçmen kütüklerine eklenen 3 bin 369 kişinin de yine eğitim için, geçici görevle ve seçim bitiminde nisan ayında Foça'dan ayrılıp görev yerlerine gidecek olduklarını belirledik. Bu kişilerin hakkaniyete uygun olmayacak şekilde, ilçenin yerel karakterine, belediye başkanlığı, meclis üyeliği ve muhtarlık seçimlerine etki edecekleri durumunu dikkate alarak bu kişilerin de gerçekten ikamet ettikleri ve geldikleri adreslerde oy kullanmaları için kayıtlarının Foça seçmen kütüklerinden düşürülmesini istedik" dedi.

Yıldırım, toplam seçmen sayısının 26 bin dolayında olduğu ilçede sadece seçim döneminde bulunacak 4 bin 2 seçmenin ilçenin kaderini belirlemede etkili olmasını Foçalı seçmene haksızlık olarak nitelediklerini kaydetti.