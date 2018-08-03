CHP Genel Merkezi'nden imza açıklaması

CHP'de muhalif isimler dün noter tasdikli 630 imzayı Genel Merkez'e sunduklarını söylemişlerdi. CHP'den yapılan açıklamada olağanüstü kurultay için gerekli olan 624 imzanın toplanamadığını belirtildi

CHP Genel Merkezi'nden imza açıklaması
03 Ağustos 2018 Cuma 13:40

CHP'den yapılan açıklamada olağanüstü kurultay için gerekli olan 624 imzanın toplanamadığını belirtildi. CHP'de dün muhalifler noter tasdikli olduğunu belirttikleri 630 imzayı teslim etmişti.

TOPLANAN İMZA SAYISININ 605 OLDUĞU DUYURULDU

Açıklamada, noter tasdikli imza sayısının 614 olduğu bildirildi. Bu imzalardan 4'ünün mükerrer olduğu, imza veren 5 kişinin ise artık delege olmadığı belirtildi. Böylece imza sayısının 605'e düştüğü belirtilen açıklamada, kurultay için yeterli imza olmadığı vurgulandı.

İMZA VEREN ÇOK SAYIDA DELEGE İMZASINI GERİ ÇEKTİ

Bu arada, imza veren çok sayıda delegenin de imzasını geri çektiği dile getirildi. Bunun tespit edilmesinin ardından kesin imza sayısının açıklanacağı duyuruldu.

Etiketler; #chp #chp imza
Önceki Haber
Küçük Cemre kalbini çantada taşıyor
Sonraki Haber
2 bin çocuğun ‘yüzme’ sevinci
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.