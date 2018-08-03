CHP Genel Merkezi'nden imza açıklaması

CHP'de muhalif isimler dün noter tasdikli 630 imzayı Genel Merkez'e sunduklarını söylemişlerdi. CHP'den yapılan açıklamada olağanüstü kurultay için gerekli olan 624 imzanın toplanamadığını belirtildi

CHP'den yapılan açıklamada olağanüstü kurultay için gerekli olan 624 imzanın toplanamadığını belirtildi. CHP'de dün muhalifler noter tasdikli olduğunu belirttikleri 630 imzayı teslim etmişti.

TOPLANAN İMZA SAYISININ 605 OLDUĞU DUYURULDU

Açıklamada, noter tasdikli imza sayısının 614 olduğu bildirildi. Bu imzalardan 4'ünün mükerrer olduğu, imza veren 5 kişinin ise artık delege olmadığı belirtildi. Böylece imza sayısının 605'e düştüğü belirtilen açıklamada, kurultay için yeterli imza olmadığı vurgulandı.

İMZA VEREN ÇOK SAYIDA DELEGE İMZASINI GERİ ÇEKTİ

Bu arada, imza veren çok sayıda delegenin de imzasını geri çektiği dile getirildi. Bunun tespit edilmesinin ardından kesin imza sayısının açıklanacağı duyuruldu.