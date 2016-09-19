19 Eylül 2016 Pazartesi
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    • CHP, 'Her eve bir iyilik yap' sloganıyla kapı çalacak

    Erken seçim tartışmalarıyla birlikte partilerde sandık alarmı verildi. CHP Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı İzmir'e geldi. Sandık çevresi sorumlularının 'Her eve bir iyilik yap' sloganıyla sahaya ineceğini, öncelikle az farkla kazanılmış ya da kaybedilmiş ilçelere odaklanarak, buraların 'sağlamlaştırılacağını' söyledi

    19 Eylül 2016 Pazartesi 14:33
    CHP, 'Her eve bir iyilik yap' sloganıyla kapı çalacak
    CHP Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ve parti eğitmenleriyle toplantı yaptı. Atıcı, DHA muhabirine sandık örgütlenmesi konusunda en çok yol alan ilin İzmir olduğunu, örgütlenmenin 3 aşamadan oluştuğunu her sandıkta birer kadın ve erkek üyenin belirlenmesinin yanı sıra, 'Her eve bir iyilik yap' sloganıyla çalışma yapacaklarını duyurdu. Atıcı, sandık örgütlenmesini şöyle anlattı:

    "Şubat ayından bu yana sandık örgtülenmesi için çalışıyoruz. Her sandığa bir erkek bir kadın partili belirleyeceğiz. Türkiye genelinde 200 bin sandık olduğunu düşünürsek kolay bir iş değil ama bir ucundan başladık, yürüyoruz. Sandık çevresi sorumlusu olan iki partili eğitimden geçecek. Bu kişilere hangi kapıları çalacakları, ne konuşacakları neleri konuşmayacakları anlatılacak. Her eve bir iyilik götürecekler. Ev ziyaretleri raporlanacak. İzmir, ev ziyaretlerine başlayan bir ilimiz. Stratejik bir plan yaptık. Belediyesini az farkla kaybettiğimiz ya da kazandığımız ilçelerden çalışmaya başlayacağız. Güçlü olduğumuz ilçeler için ayrı bir çalışma uygulayıp oraları sağlamlaştıracağız. Kazanma olasılığı olan ilçeler için farklı bir strateji ile sahaya ineceğiz. Üç farklı yönteme göre uygulayacağımız modeller bizi başarıya taşıyacaktır."
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Erken, Seçim, Tartışmalarıyla, Birlikte, Partilerde

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