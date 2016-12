CHP'li Böke: İsrafı yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti'dir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, AK Parti hükümetinin Türkiye'yi ekonomik kriz ve fakirleşme eşiğine getirdiğini söyledi, dolarların TL'ye çevrilme çağrısına da "Bozdurulacak dolarların kutularda olduğunu bütün Türkiye biliyor. Buyursunlar oradan bozdursunlar" dedi

Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, partisinin Mersin il teşkilatında gündemi değerlendirdi. Böke, 2 yıl önce Aladağ İlçesi'nde var olan bir devlet yurdunu yıkma kararı veren siyasilerin bugün ortaya çıkan tablonun sorumlusu olduğunu belirterek, "O yurdu yıktıktan sonra TOKİ binaları yapmak yerine yurt binaları yapmamayı seçen yaklaşım, çocuklarımız o bölgede cemaatlerin elindeki yurtlara üstelik denetimsiz, yönetmeliğe hiç uygun olmayan doğrudan çocuklarımızın can güvenliğini tehdit eden yapılara teslim etmiştir. Bu bir siyasi tercihtir. Dolayısıyla değişmesi gereken, yarın bu ülkede ailelerinin büyük fedakarlıklarla eğitim alsınlar diye kız çocuklarını gönderdiği yurtlarda can güvenliğini sağlayacak yine bir siyasetin hızla inşa edilmesi gerekiyor. Çocuklarımızın yarınlarını daha iyi kılalım derken, eğitime erişim fırsatlarının eşit olması gerektiğini de işte bu yüzden söylüyoruz. Bu gün bu fırsat eşitliğinden yoksun Türkiye'de ekonomiyi de dara sokan maalesef aynı siyasi anlaştır" dedi.



Ekonomik gelişmeler üzerinde duran Böke, dün Türkiye'de Türk Lirası 6 kuruş değer kaybettiğini kaydederek şu görüşlere yer verdi:



"Cebinde dolar olmayanlar bu beni ilgilendirmez diye düşünüyor olabilir. Maalesef Türk Lirası'nın her değer kaybı cebimizde dolar olmasa da hepimizi derinden etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde hükümete açık bir çağrıda bulundum, şunu söyledim. 'Türkiye'yi bu kötü siyasi anlayışınız sebebi ile şu anda kendi varlığınızla bir ekonomik krizin eşiğine taşıyorsunuz. Daha önce devleti cemaatlere teslim etmeyin uyarısını yaptık, dinlemediniz, sonucu ortada. Daha önce şeffaf olmayan adına çözüm süreci denilen süreçlerle toplumu yok sayan bir yaklaşımla Türkiye'de barış inşa etmeye çalıştınız, olmayacak dedik, dinlemediniz' Bu günde bir kez daha uyarma ihtiyacı duyuyoruz. 80 milyonun emek emek kazandığı, alın teri ile elde ettiği gelire cebindeki 3 kuruşa göz diken yaklaşımla Türkiye'yi bir ekonomik krizin eşiğine taşıyorsunuz. Hızla OHAL uygulamalarına, KHK'larla hukuku ortadan kaldıran yaklaşıma, bir başkanlık iddiasıyla Türkiye'de hiç gerek olmayan sistemle, rejim tartışması yaratarak ortaya çıkardığınız gerginlikle bütün dünya ile kavga eden, kavga ederken de bir gün savaşa girdiğinizi itiraf eden iki gün sonra belli ki azar işittikten sonra bu sözden geri dönmek için çaba sarf eden maceraperest dış politikanızla Türkiye'yi bugün bir ekonomik krizin eşiğine taşıyorsunuz. Türk Lirası'nın bir günde 6 kuruş değer kaybetmesinin sebebi tam da budur. Türkiye'de AK Parti iktidarının OHAL ile KHK'larla, başkanlık iddiası ile bütün dünya ile kavga eden yaklaşımıyla ortaya çıkardığı siyasi risk bugün hepimizi fakirleştirmektedir."



BOZDURULACAK DOLAR AYAKKABI KUTULARINDA



Yastık altındaki dolar birikiminin TL'ye çevrilmesi çağrısını da eleştiren Böke, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sen bin 50 odalı saray yaptıracaksın, milyarlarca Türk Lirası harcayacaksın. Ne kadar harcadığını söylemeyeceksin. Sonra da dönüp vatandaşın ihtiyaç duyup aldığı araca göz dikeceksin. Bana sorarsanız, bu sorumsuzluğun tanımıdır. Bir israf varsa, israfı yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti iktidarıdır. Tasarruf etmek zorunda bırakılan, üstelik olmayan ücretlerinden ve gelirinden tasarruf etmek zorunda bırakılan da vatandaştır. Türkiye'de 6,5 milyon kişi net bin 300 lira asgari ücret alıyor. 4 kişilik bir ailenin açık sınırı bin 461 lira. Hangi israftan bahsediyoruz? Dolar bozdursunlar kampanyası da aynı derecede utanç vericidir. Çünkü ekonominin E'sini bilmediklerinin itirafıdır. Vatandaşa bütün bu zorluklar içerisinde zaten olmayan dolarlarını bozdur demek, hem vatandaşın yaşadığı ekonomiyi bilmemek anlamını gelir hem de bu koşullarda vatandaşı yanlış yöne sevk eden ve Türkiye gerçeğini bilmeyen, ekonomiyi anlamayan bir çerçeveyi ortaya çıkartır. Bozdurulacak dolarların kutularda olduğunu bütün Türkiye biliyor zaten. Buyursunlar oradan bozdursunlar."