CHP'li İnce tepki gösterdi, Özkan özür diledi!

Bir televizyon programına katılan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP'li İnce'nin Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve aday olmayacağını söyledi. Bu açıklamaya İnce'den ise tepki geldi

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bir televizyon programına konuk oldu. Burada açıklamalar yapan Özkan, CHP Yalova Milletvekili olan Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü söyledi. İnce'nin Genel Başkanlığı'na aday olmayacağını belirten Özkan'a İnce'den de tepki geldi.



Twitter hesabından açıklama yapan İnce, bu açıklamayı yapmanın Özkan'a düşmediğini, kendisinin basın sözcüsü olmadığını söyledi. İnce'nin tweeti şöyle: "Henüz Kurultay süreci devam ederken, illerimizin büyük çoğunluğunda İl kongrelerimiz yapılmamış ve kurultay delegelerimiz seçilmemişken benim kararımı açıklamak Tuncay Özkan’a mı düşer? Kendisi benim basın sözcüm değildir."



Özkan'dan özür geldi

Bunun üzerine bir açıklama da Özkan yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Özkan, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi. Özkan şu açıklamayı yaptı: "Kübra Par’a açıklamalarım yanlış anlaşılmış. @vekilince nin basın danışmanı veya sözcüsü değilim. Onun adına açıklama yapmadım. Haddim değil.Sadece daha önce basına yasıyan sözlerini tekrarladım.Adaylık kendi takdiridir. Yanlış anlaşılan sözlerimden dolayı özür dilerim"