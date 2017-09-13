CHP'li kadınlardan yeni müfredata tepki!

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatta yaptığı değişiklikleri eleştirdi. Balcı, 'cihat' kavramının ders kitaplarında yer almasının 'facia' olduğunu söyledi

CHP İzmir İl Kadın Kolları tarafından, Milli Eğitim müfredatında yapılan deşikliklerle ilgili basın toplantısı düzenlendi. Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, yeni açıklanan müfredatın çocukları Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin değerlerinden uzaklaştırılacağını, çocukların ve toplumun geleceğinde derin tahribata yol açacağını öne sürdü. Müfredatta biyoloji, tarih ve din derslerinde değişiklikler yapıldığını belirten Balcı, "Biyolojiyi, tarihi değiştirmeye çalıştırıyorlar. Eğitimi din eksenine oturtmaya çalışıyorlar. Ben biyoloğum; Evrim Teorisini müfredattan çıkarıyorlar. Gerekçe, 'Çocuklar böyle bir teoriyi öğreneceklerse üniversitede öğrensinler'. Çocukların kafası karıştırılmasın diyorlar. Oysa ki temel bilgiler orta öğretimde öğrenilir. Tüm dünyada kabul edilmiş bilimsel bir teoriden söz ediyoruz. Tarihimizi değiştirmeye çalışıyorlar. Mustafa Kemal Atatürk'ü müfredattan çıkardılar. Yeni müfredatta; 5. sınıfta yer alan 'Atatürkçülük; Atatürk İlke ve İnkılapları'nı Öğreniyorum' ve 'Atatürk İlke ve İnkılapları' bölümü kaldırıldı. Öğretmenler uygun görürse anlatsın deniyor. Kısaca Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili kazanımların azaltıldığı bir müfredat oluşturuldu" dedi.



Din dersleri içindeki değerlerin değiştirildiğine de dikkat çeken Balcı, örneklerle konuşmasını sürdürdü. Balcı, "Kitaplarda kadın ve erkeklerin iffetlerini evlenerek koruyacakları 'çocukların ahirete yatırım' olduğu anlatılmakta; 'Ateist ve diğer dinlerden olan kişiler ile evliliklerin ise kabul edilemez' olduğu söylenmekte; küçük yaşta evlilikler özendirilmekte, 'aile lideri erkek' çünkü evin geçimini erkek sağlar olgusu bilinç altına işlenmektedir. 'Kadın erkeğe gereken hürmet ve itaati gösterirse aile içinde düzen ve uyum sağlanmış olur' denmektedir. Böylece kız çocuklarımıza daha küçük yaşlarda erkeklerin kadınlardan daha üstün olduğu aşılanmaktadır. Oysa ki kadın ve erkek eşit iki bireydir" diye konuştu.



Balcı, 'cihat' kavramının ders kitaplarında yer almasının da bir 'facia' olduğunu söyledi. Çocukların beyinlerinin bilim yerine safsatalar ile doldurulduğunu belirten Balcı, "Bu müfredat ile bilimsel nitelikli, laik eğitim ortadan kaldırılmak istenmekte; eleştirmeyen, sorgulamayan, bilimden uzak, itaatkar bir toplum yetiştirilmek istenmektedir. Eğitimde eşitlik olması gerekirken sadece İmam Hatip Liselerine gidecek olan çocuklar için 250 TL burs verileceği duyurulmuştur. Oysa ki burs ihtiyaç sahibi çocuğa hangi okula giderse gitsin verilmelidir. Milli Eğitim kanunlarımızda belirtilen, 'bilimsel, laik, eğitimde fırsat eşitliği' gibi konular ile uygulanmak istenen müfredat çelişmektedir" dedi.



Din ve etnik milliyetçiliğe dayandırılarak dindar ve kindar nesiller yetiştirilmesine izin vermeyeceklerini belirten Balcı, çocukların bilim ve eğitimin ışığında yetiştirilmesini, akılcı, sorgulayan, eleştiren bir nesil olmasını istediklerini söyledi. Balcı, "Bizler çocuklarımızı Atatürk ilke ve inkılaplarından, Cumhuriyet değerlerinden uzak yetiştirmeyeceğiz. Bizler çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz. Bununla sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.