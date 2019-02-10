CHP'li Kayalar: Saray belediyeciliğinden kurtaracağız

CHP'nin Ankara'da düzenlediği törende tüm ülkeye tanıttığı Menderes adayı Mustafa Kayalar, "Halkımızı saray belediyeciliğinden kurtaracağız" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende, partisinin tüm Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıttı. CHP'nin Menderes adayı Mustafa Kayalar, Kılıçdaroğlu'nun 12 maddelik seçim bildirgesine harfiyen uyacağının sözünü verdi, "Şimdi sahada çalışma zamanı. Çalmadık kapı, girilmedik ev bırakmayacağız ve vatandaşlarımızı Saray belediyeciliğiden kurtaracağız" dedi.

12 maddeye sadık kalacağım

Ankara seyahatinde, CHP Menderes Gençlik Kolları'ndan 40 gençle birlikte 90 kişilik partilinin eşlik ettiği Mustafa Kayalar, şunları söyledi: "Heyecan verici bir toplantı oldu. Sayın genel başkanımızın ifade ettiği gibi şeffaf, hesap veren bir belediyecilik yapacağız.Şeffaf olacağız. Partimizin seçim bildirgesinde yer alan 12 maddeye de sadık kalacağım. Menderesliler, bizden başarı bekliyor. Halkımızın da desteğiyle 31 Mart'ta başaracağız ve Menderes'te yeniden CHP bayrağını dalgalandıracağız."

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, Menderes adayı Mustafa Kayalar ve beraberindeki grupla fotoğraf çektirdi. Birlikte çok güzel işler yapacaklarını belirten Soyer, Kayalar'ın çok iyi bir belediye başkanı olacağını ifade etti.