CHP'li Özel o iddiaya yanıt verdi: Yargı önünde hesaplaşacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partideki görevinden istifa eden Selin Sayek Böke ile birlikte ABD Büyükelçisi ile görüştüklerine yönelik iddiaların sonulması üzerine, "Böyle bir görüşme hiçbir zaman olmadı. Böyle operasyonel haberi yaptıkları için onlarla yargı önünde hesaplaşacağız" dedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partideki görevinden istifa eden Selin Sayek Böke ile birlikte ABD Büyükelçisi ile görüştüklerine yönelik iddiaların sonulması üzerine, "Böyle bir görüşme hiçbir zaman olmadı. Böyle operasyonel haberi yaptıkları için onlarla yargı önünde hesaplaşacağız" dedi.



MİT TIR'larının durdurulması görüntülerinin yayınlamasına ilişkin gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile görüntüleri Dündar'a verdiği iddia edilen CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kapalı olarak görülen duruşmaya, sanıklar Enis Berberoğlu ve Erdem Gül katıldı. Yurtdışında bulunan sanık Can Dündar ise duruşmaya katılmadı. Müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve katılan sıfatı bulunan MİT Müsteşarlığı'nı ise avukatları temsil etti. Sanıklar Erdem Gül'ün eşi Aslı Gül, Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ise izleyici olarak duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti, dosyadaki telefon HTS kayıtlarını inceleyip beyanda bulunmaları için sanık avukatlarına süre verilmesine karar verdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne yazı yazılarak MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin dava dosyasının akıbetinin sorulmasını kararlaştıran heyet, duruşmayı 24 Mayıs'a erteledi.



AÇIKLAMA YAPTILAR

"BÖYLE BİR GÖRÜŞME HİÇBİR ZAMAN OLMADI"

"GRUBUMUZUN ÜYESİ OLARAK KATKI VERMEYE DEVAM EDECEK"

Duruşma sonrasında, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na destek için adliyeye gelen CHP'li milletvekilleri adına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel davayla ilgili açıklama yaptı. Özel, "Avukatlarımızın durumu inceleme talebine çok kısıtlı bir süre verdiler. Bir an önce meseleyi toparlayıp baştan şartlanmış olduğu cezayı vermek üzere zamanı tüketmeye çalışan, hızlı bir şekilde karara doğru yürümeye doğru çalışan bir mahkeme görüntüsüyle karşı karşıyayız. 24'ünde bir sonraki duruşma. Takip etmeye devam edeceğiz. Ancak hukukun gereğini değil, bir yerlerden çok önceden belirlenmiş kararların gereğini yapanların bugün nerelerde olduğu ortada. Bugün de adaleti aramak yerine talimatlandırıldığı yerlerden bir takım kararları zapta geçirip meseleyi kapatmak için hızlı bir şekilde gayret gösterenler, bu tutumlarının tarih önünde ve birgün hukuk önünde yeniden yargılanacağı bilsinler" dedi.Özgür Özel, bir gazetecinin partideki görevlerinden istifa eden Selin Sayek Böke ile birlikte Amerikan Büyükelçisi ile görüştüğü ve eşbaşkanlığın gündeme geldiği iddialarına yönelik sorusu üzerine, "Bugüne kadar hiçbir gazete ve gazeteciyi mahkemeye vermedim ama o gazete o manşeti tamamen gerçekdışı ve operasyonel bir haber olan o manşet için hukuk önünde hesap verecek. Değil geçen cuma, geçmiş hayatımın tamamında, bir Amerikan Büyükelçisiyle değil toplantı yapmak, oturmam görüşmem, el sıkışmam söz konusuysa bunu ispat edecekler. İspat etmezlerse bunun bedelini ödeyecekler. Böyle bir görüşme hiçbir zaman olmadı. Böyle operasyonel haberi yaptıkları için onlarla yargı önünde hesaplaşacağız. Böyle bir görüşme hiçbir zaman olmadı. Böyle operasyonel haberi yaptıkları için onlarla yargı önünde hesaplaşacağız" dedi.Böke'nin istifasıyla ilgili soruya ise Özel, "Dün yaptığımız parti meclisi toplantısında da hem kendisi, hem de arkadaşlarımız değerlendirdi. CHP milletvekilidir, parti meclisi üyesidir. Kendisine sayın genel başkanımız tarafından verilmişi olan görevi süresi içinde başarıyla yapmış, kendi takdirinde olmak üzere ve sayın genel başkanla görüşerek görevden affını istemiştir. Kendisi milletvekili grubumuzun bir üyesi olarak partimize katkı vermeye devam edecek. Birilerinin istediği gibi CHP'de bir kavga tartışma ortamı değil, tam tersine bir birlik ve beraberliğin pekiştiği bir toplantıyı geride bırakmış bulunuyoruz" diye cevap verdi.