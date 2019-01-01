CHP'li Özgür Özel: Demokrasi tarihine kara leke sürdünüz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanlığı görevinden istifa etmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen Binali Yıldırım'a yönelttiği önergesinde, "Bu soru önergesindeki sorulara yanıt vermek yerine, derhal istifa ederek fiili anayasa ihlaline son vermeyi ve demokrasi tarihine sürdüğünüz kara lekeyi sonlandırmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu.

CHP'li Özel, Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Bilindiği üzere Anayasa'nın 94'üncü maddesinin 6'ncı fıkrası, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları, siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine, görevlerinin gereği olan haller dışında, meclis tartışmalarına katılamazlar, Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar' hükmünü içermektedir" anımsatmasında bulundu. Özel, "29 Aralık 2018 günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan '31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'na katılarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığınız ilan edildi. Yine 30 Aralık 2018 günü Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Teşkilatı'nın toplantısına katıldınız" ifadesini kullandı.

Koltuk gitmesin diye mi?

Özel, "29 Aralık ve 30 Aralık günü katıldığınız toplantılar parti faaliyeti olduğuna göre ve 29 Aralık günü belediye başkan adaylığınız açıklandığına göre, bu iki toplantıya katılmanız, Anayasa'nın 94'üncü maddesini çiğnemek değil midir? Seçimlerin eşit, adil ve şeffaf bir şekilde yapılması ilkesine karşın, Meclis Başkanlığı unvanını ve bu makamın getirdiği olanakları kullanarak, bir yerel seçim yarışına katılmak, bu ilkeyle bağdaşmakta mıdır? TBMM Başkanlığı öncesi yürüttüğünüz Başbakanlık görevini tamamlarken, 'Koltuk elimde kaldı' ifadesini kullanmıştınız. Meclis Başkanlığı koltuğu elinizden gitmesin diye mi böyle bir tavır içindesiniz? Bu soru önergesindeki sorulara yanıt vermek yerine, derhal istifa ederek fiili anayasa ihlaline son vermeyi ve demokrasi tarihine sürdüğünüz kara lekeyi sonlandırmayı düşünüyor musunuz?" sorularını yöneltti.

Sosyal demokrasi iktidar olacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yayımladığı yeni yıl mesajında ise şunları kaydetti:

"CHP olarak 2019 yılında, emeklilikte yaşa takılan yurttaşlarımızdan ek gösterge bekleyen kamu personeline, atama bekleyenlerden aldığı ücreti yeterli görmeyen işçilerimize, çiftçilerimizden esnafımıza sorunu bulunan tüm vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için pozitif bir gündemimiz olacak. Vatandaşlarımızın sorunlarını değil, kendi yandaşlarının sorunlarını çözmek için çaba harcayanları teşhir etmeyi, onlarla mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

Geri durmayız

31 Mart yerel seçimlerine değinen Özel, "Önümüzde ciddi bir fırsat bulunuyor. 31 Mart, yerel yönetimlerde yeniden sosyal demokrasinin iktidara geleceği, vatandaşlarımızın dertlerine derman bulabildikleri bir sosyal belediyeciliğin yeniden yükseleceği gün olacak. Rejime kasteden Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle, yasama ve yargı organlarına talimatlar yağdırarak, muhalefeti susturmaya çalışanlara inat, 2019 yılında da doğru bildiğimiz sözü söylemekten geri durmayacağımızı, hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğimizi, ezilen ve kendisini baskı altında hisseden tüm sosyal kesimlerin sesini duyurmasına katkı sağlayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.