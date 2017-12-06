CHP'li Tezcan: Bu tehditlere pabuç bırakmayacağız

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı tartışmalarına ilişkin, "Buyursunlar. Meclis'te çoğunlukları var. Hodri meydan. Hakaret arıyorlarsa ağızlarından çıkan hakaret. Her yere hakaret ediyorlar. Oysa bu ülkede ihanetin adı bunların yönetim dönemleridir. Kimseye kaptırmazlar vatana ihanet meselesini. Buyursunlar hodri meydan. Parlamento orada. Biz milleti arkamıza alarak siyaset yapıyoruz. Onlar yargıyla korkutacaklarını sanıyorlar. Bu tehditlere pabuç bırakmadık bırakmayacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yaptı.



Tezcan, "Rıza Sarraf ile ilgili MİT'in bu raporu sümen altı edilmiş dönemin Başbakanı tarafından. Rüşveti aklayıp Rıza'yı pakladılar. Bugün casus dedikleri kişiyi paklayan, aklayan, koruyan Sayın Erdoğan'ın Başbakan olduğu hükümet. Bu siyasi irade, hükümet. Casusu korudukları gibi bir de ödül verdiler. Milli kahraman gibi. Rıza Sarraf ile ilgili hemen herkes konuştu ama çok ilginç sayın Erdoğan'ın olumsuz net cümlesini şu ana kadar duymadık. Bunlar sümen altı ustaları. Rıza Sarraf ile ilgili dosyayı sümen altı ettiler. Daha önce de FETÖ'yle ilgili bir MGK raporunu da sümen altı ettiler. MİT'in bu raporu ile ilgili zamanında niye işlem yapmadınız?" diye sordu.





"BU HÜKÜMET CASUS MIKNATISIDIR"



Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hükümet casus mıknatısıdır. Nerede casus varsa alıyorlar sonra da sine-i devlete yerleştiriyorlar. Devletin sinesine yerleştiriyorlar. Rıza Sarraf casus mu casus? Casusu devletin sinesine kim yerleştirdi? Bu hükümet eli ile casusluk değil mi? Bütün bunları hükümetteyken yaptınız. Bu şimdi hükümet eli ile casusluk değil mi? Hükümet eli ile casusluğa yardım ve yataklık, iştirak değil mi? Siz hesap vermeyecek misiniz? Sadece başkaları mı hesap verecek?





BUNUN ADI VATANA İHANET DEĞİL Mİ?



Bunun adı vatana ihanet değil mi? Casusu toplayıp devletin sinesine yerleştirmenin ve devletin gizli bilgilerini, sırlarını casuslara vermenin adı vatana ihanettir. 'Ana hıyanet' diyeceğine hükümetin merkezinde nasıl vatana hıyanet işledin? Kendi ihanetlerinizin hesabını vereceksiniz yok öyle yağma."



Tezcan, "Hükümete çağrımız şudur; Daha önce evin mahkemesini prangaladınız, kelepçelediniz elin mahkemesine mahkum ettiniz. Gelin Türkiye'de bu dosyayı açalım ve Türk mahkemesinde yargılansın. Rıza Sarraf ve suç ortakları Türk mahkemelerinde yargılansın. Elin mahkemesine muhtaç etmeyin bu milleti. Bu yargılamayı Türkiye'de yapalım kimsenin ağzına laf, fırsat vermeyelim. İran gibi yapalım. Bu yargılamaları bağırıp çağırarak geçiştiremezsiniz. Kimseye söyleyecek söz bırakmayalım. Bu işin çıkış yolu budur. Bu çıkış yolunda buluşmaya hazırız" diye konuştu.





"BELGELERİ SAVCILIĞA VERDİK. HALA SAHTE DİYORLAR"



"Man Adası" belgelerine ilişkin Tezcan şu ifadeleri kullandı: "Belgeleri savcılığa verdik. Hala sahte diyorlar. Fotokopileri dediler. Bir belgenin bir aslı olur, geri kalan fotokopi. Bir şeyi açıklayamadılar. Hala şirketlerle ilgili soruları yanıtlamadılar. Sayın Erdoğan; akrabalarının sattığı bu şirketin adı ne? Ortakları kimler? Sermayesi ne kadar bu şirketin? Ne kadar bilançosu var? Kazancı ne kadar? Bugüne kadar ne kadar vergi ödemiş?



Devir senetleri nerede? Bu soruların cevabını alamadık ama iftira bol. Hükümet çevresinde ortak bir küfür şürekası oluşmuş.





AĞIZLARININ KİRİNİN ZEM ZEM SUYU İLE YIKASANIZ YİNE DE TEMİZLENMEZ



Bütün gerçekleri küfür ve hakaretle örtme çabasındalar. Ama yağma yok örtemeyecekler. Önce Bekir Bozdağ sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başladı küfür, hakaret, tehditlere. Kalıbının ve makamının adamı olmayanların hakaretleri ekranları karartacak düzeye geldi. Utanılacak bir tablo. Ağızlarının kirinin zem zem suyu ile yıkasanız yine de temizlenmez. Neyine laf yetiştirip o düzeye ineceksin? İnmeyeceğiz.





AVUKAT ARKADAŞLARIMIZ DAVA AÇACAKLAR, GEREKLİ HUKUKİ ADIMLARI ATACAKLAR



Bugüne kadar ki hakaretler hak etmediğimiz halde dava açılmış olmasına rağmen bugüne kadar dava açmamıştık ama bu noktadan sonra bu hakaretlerle ilgili adliyede hukukun önünde hesaplaşacağız o kadar uzun boylu değil. Avukat arkadaşlarımız dava açacaklar, gerekli hukuki adımları atacaklar."





"MEMLEKET HARAP OLSUN DİYE BİR KRİZ ÇAĞRISI MI YAPIYORSUNUZ?"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin Tezcan, "Memleket harap olsun diye bir kriz çağrısı mı yapıyorsunuz? Bu millete gareziniz nedir? Bütün yatırımcı ve işadamlarına sesleniyorum; bu sözlere kulak asmayın. Türkiye bunların mecralarına teslim olmayacak kadar büyük bir ülkedir. Türkiye'de siyaset sadece AK Parti'yi yönetenlerden ibaret değildir. Türkiye'yi güvenli hale getirmek hepimizin görevi, bu sözlere itibar etmeyin. Türkiye'yi bu durumdan inşallah ilk seçimlerde kurtaracağız. Ne dediğini bilmeyenlerin ülkesi olmaktan Türkiye'yi çıkaracağız" diye konuştu.





"BUYURSUNLAR. MECLİS'TE ÇOĞUNLUKLARI VAR. HODRİ MEYDAN"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı tartışmalarına ilişkin, Tezcan, "Buyursunlar. Meclis'te çoğunlukları var. Hodri meydan. Hakaret arıyorlarsa ağızlarından çıkan hakaret. Her yere hakaret ediyorlar. Oysa bu ülkede ihanetin adı bunların yönetim dönemleridir. Kimseye kaptırmazlar vatana ihanet meselesini. Buyursunlar hodri meydan. Parlamento orada. Biz milleti arkamıza alarak siyaset yapıyoruz. Onlar yargıyla korkutacaklarını sanıyorlar. Bu tehditlere pabuç bırakmadık bırakmayacağız" diye konuştu.



Tezcan, verdiği yanıtların MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına da yanıt olduğunu ifade etti.



Tezcan, Taşeronlara kadro verilmesi konusunda hükümetin samimi olmadığını yapılan çalışmadan sendikaların haberinin olmadığını konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.