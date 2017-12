CHP'li Tezcan o belgeleri basına anlattı

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği belgeleri basına açıklıyor

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:



Açtırma kutuyu söyletme kötüyü derler. Mübarek cuma günü, bize kutuyu açtıracaklar. Biz, TBMM bu konuyu görüşsün dedik ama hakim irade bu konunun görüşülmesinden anlaşılan o ki rahatsız. Biz kutuyu açtık, bundan sonraki artık kutunun içinden çıkanlardan kimin rahatsız olacağı ile ilgili.



Araştırma önergemiz AK Partili vekillerin oyuyla reddedildi. Parmak hesabı, vicdan hesabına hakim geldi. Hani diyorlardı ya, niye paylaşmıyorsunuz diye.



Paylaşacağız. Şimdi milletle paylaşacağız.



Size gösterdiğim bu belgeleri size dağıtacağım.



Bizi susturmaya gücün yetmeyecek. Gerçeğin gücü her şeyin üzerinde.Önce, ‘Bu belgeler sahte’ dediler. Sonra ‘Ticari ilişki var’ dediler. Ona da bakacağız nasıl bir ilişki diye. Ondan sonra çarşamba günü Sayın Erdoğan, ‘Şirket satışı karşılığı aldığı para’ dedi.





Paylaşın paylaşın dediler, biz de şimdi paylaşıyoruz.



Elimdeki dosyaların tamamını sizlere dağıtacağız.



Demek ki ne yaptığımızı biliyoruz. Biz adım adım ilerledik.



Bu 4 gün içinde ne oldu? Boğuntuya getirmeye çalıştılar ama getiremeyecekler. Bizi susturmaya güçleri yetmeyecek. Bütün dünyanın imkanlarını kullansan ve üzerimize gelsen de bizi susturmaya gücün yetmeyecek.



Şimdi olayı bir hatırlayalım.



Man Adası’nda bir şirket kuruluyor. Şirketin ana sözleşmesi burada. 2 Ağustos 2010 tarihinde şirket kurulmuş. Bir ortağı var; Sıdkı Ayan. Bir ortaklı, bir hisseli. Böyle bir şirketi Türkiye’de kurdururlar mı? Ayan 2 Ağustos tarihinde şirketi kurdurmuştu, bu hissesini 2.5 ay üzerinde tutmuş güya, 15 Kasım 2011 tarihinde Kazım Öztaş diye birisine devretmiş. Senaryonun isimleri bunlar. Bu isimler üzerinde yürüyen bir süreç. Kaça devretmiş, 1 sterline devretmiş. 1 ay sonra yani 15 Aralık 2011 tarihinden itibaren o söylenen para trafiği başlamış.



15 Aralık 2011 tarihi ile 4 Ocak 2012 tarihleri arasında 15 milyon dolarlık bir para trafiği var.Şirketi kuruyorsun, birine devrediyorsun, bir ay sonra devraldığın kişiyle bir para trafiği başlıyor.



Biz bunları açıkladık, olayı hatırladık. Şimdi bize dediler ki bu belgeler sahte.



Sahte dedikleri dekontlar; Mustafa Erdoğan 1 milyon 250 bin dolarlık dekont, bu mu sahte?



Bitmedi, Ziya İlgen 1 milyon 250 bin dolarlık dekont bu mu sahte?



Bilal Erdoğan 1 milyon 450 bin dolarlık dekont bu mu sahte?



Osman Ketenci, dünürü 1 milyon 250 bin dolarlık dekont. Bu mu sahte? Yine Ketenci 1 milyon dolarlık dekont bu mu sahte? Mustafa Erdoğan 2.5 milyon dolarlık dekont bu mu sahte? Ve son olarak Ziya İlgen, enişte 2.5 milyon dolarlık dekont bu mu sahte? Hangisi sahte? Bunların tamamı orijinal belgeler. Şimdi bu belgelerin tamamını size dağıtacağım.



Bunlara sahte diyenlere sesleniyorum; Biz sahte işini bilmeyiz ama off shore adalarında iş tutmayı becerenler sahte işlemlerin nasıl yapılacağını çok iyi bilirler. Biz açık net her şeyi paylaşıyoruz. Bu süreçte burada sahte iddiası çöktü, savcılık da istiyormuş savcılığa da vereceğiz, onlar da baksınlar. Şimdi dediler ki şirket satışı için verildi bunlar; ee nasıl bir şirket satışı bu? AK Parti Genel Başkanı Erdoğan söyledi bunu. İyi ne güzel, biz para gitti diye konuşurken para geldiye döndü olay. Daha vahim. Şu sorunun cevabını vermek zorundalar; hangi şirketi sattılar? İkinci soru, bu şirketin ortakları kim? Kamuoyu bilecek. Üçüncüsü; sattıkları şirketin sermayesi ne kadar? Bu şirketin bilançosu ne? Bu şirketin varlıkları ne? 15 milyon edecek ne varlığı var bu şirketin? Şirket sattı diyorlar, devir senetleri nerede? Çıkarın onların üzerinden konuşalım.



Şimdi vatandaşlara soruyorum; vicdanı olan vatandaşlara soruyorum bunun için hesap kitap bilmeye gerek yok. Bu şirketin bütün varlığı 5 lira, bu şirket 15 milyon dolar ödüyor, 20 gün içerisinde ödüyor. Buralar off shore cennetleri… Kazım Öztaş kimdir? Kazım Öztaş bu şirketi aldıktan sonra 20 gün içerisinde 15 milyon dolar ödeme gücüne nasıl ulaşmıştır?



Dünyanın hiçbir demokratik, aklı başında ülkesinde bu kadar bedavaya yaşanmaz. Ortada mide bulandıran bir ilişki vardır; bu belgeleri kamuoyu ile paylaşacağız, orjinallerini savcılığa vereceğiz, kutuyu açtık kapattık sanmayın.