CHP'nin başvurusuna Danıştay kararı

Danıştay, CHP'nin referandum itirazıyla ilgili başvurusunu değerlendirdi

Danıştay, CHP'nin referandum sonuçlarına ilişkin başvurusunu reddetti. Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararını idari davaya konu olabilecek bir işlem olarak görmeyerek, YSK kararının denetimi başvurusunu reddetti. Danıştay tarafından, CHP'nin itirazına ilişkin 'Karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi' denildi.