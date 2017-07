CHP, şehit edilen Yılmaz öğretmen için yürüyüş düzenleyecek

CHP, Tunceli'de, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın PKK'lı teröristler tarafından kaçırılıp şehit edilmesi anısına terörü protosto yürüyüşü düzenleyecek. CHP Tunceli İl Başkanlığı 21 Temmuz Cuma günü yapılacak yürüyüş için hazırlıklara başladı

CHP Tunceli il Başkanlığı, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın PKK tarafından katledilmesini protesto etmek ve 'Teröre Hayır' demek için büyük bir yürüyüşün hazırlığına başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketindeki yürüyüşe Grup Başkanvekili Levent Gök, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda milletvekili ve parti yöneticisinin de katılması bekleniyor. 21 Temmuz Cuma günü yapılacak yürüyüş, Tunceli Milletvekili Gürsel Erol tarafından organize edilecek. Hazırlık çalışmaları başlatılan 'Teröre Hayır' yürüyüşünde, geçmişten bu yana PKK'nın Tunceli'de öldürdüğü 30 öğretmen de ayrıca anılacak. CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, bölgede son günlerde terör olaylarında bir artış olduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Asker, polisimiz, sivil vatandaşlarımız ve en son da Necmettin Yılmaz öğretmenimiz PKK tarafından kaçırılarak şehit edildi. Terör her gün can yakmaya devam ediyor. Tunceli ve bölge illerimiz en çok terörden zarar gördüler. CHP olarak teröre lanet okumak ve terörün karşısında olduğumuzu bir kez daha göstermek için Tunceli'de bir protesto yürüyüşü ve mitingi düzenleme kararı aldık. Bunun için hazırlıklara hemen başladık. Suçsuz günahsız Necmettin Yılmaz öğretmenimiz ile birlikte Tunceli'de şimdiye kadar PKK, toplam 30 öğretmeni öldürdü. Neden bunu yapıyor? Çünkü, Tunceli'nin tek sermayesi eğitim. Okumuş, eğitimli toplum istemiyor. Tunceli, Türkiye'nin en eğitimli toplumu, bunun için kendisine elaman ve taraftar kazandırmak için cahil bir toplum yaratma peşinde. Necmettin Yılmaz ve 29 öğretmenimizin öldürülmesinin tek nedeni, cahil bir toplum yaratma çabasıdır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz, teröre 'hayır' diyeceğiz, barış diyeceğiz ve terörü Tunceli'de büyük bir yürüyüş ile lanetleyeceğiz."



CHP Milletvekili Erol, önümüzdeki cuma günü yapılacak yürüyüş ile ilgiliı bilgi verirken şöyle konuştu:



"'Teröre hayır' yürüyüşünü, Necmettin Yılmaz öğretmenimizin katledilmeden önce kullandığı Tunceli-Elazığ karayolundaki Atatürk Mahallesi girişinde, 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde başlatacağız. Yaklaşık 5 kilometre yürüdükten sonra yine Necmettin Yılmaz Öğretmenimiz'in kaçırılarak katledildikten sonra cansız bedeninin bulunduğu Tunceli-Erzincan karayoluna giderek, burada Pülümür Çayı'na karanfil bıraktıktan sonra il merkezine dönüp, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitingde konuşmalar yapılacak. Tunceli'deki 'Teröre hayır mitinginde', CHP bayrak ve flamaları olmayacak. Sadece PKK tarafından katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın resimlerinin yeraldığı dövizler ve her katılımcının elinde barış, dostluk, sevginin sembolü olan karanfiller olacak. 'Teröre hayır' mitinginde hiçbir parti ayrımı yapmayacağız. Meclis'te temsil edilen bütün siyasi parti milletvekillerini yürüyüşümüze davet ettik. Zaman kısa olduğu için milletvekillerimize mesaj çekerek, teröre hayır yürüyüşüne hepsini davet ettik."



Memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Erzincan karayolunda 16 Haziran 2017 günü PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilerek, Pülümür Çayı'na atılan Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın cesedi 12 Temmuz 2017 günü bulunmuştu.