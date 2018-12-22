CHP’li Kamil Okyay Sındır: Bu hesaba onay vermiyoruz

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı görüşmelerinde CHP adına konuştu, tasarıya onay vermediklerini söyledi.

Tansiyonun bir an olsun düşmediği bütçe görüşmelerinde Sındır partisi adına yaptığı konuşmada, “Bu kesin hesap, kirli bir hesaptır, harcamalarıyla haram bir hesaptır, bu milletin ahı olan bir hesaptır, bunun hesabını bu dünyada sormak, CHP’nin asli görevidir” dedi.

‘Adil ve eşitlikçi değil’

Sözlerine TBMM çatısı altında Kesin Hesap Komisyonunun kurulması gerektiğini ifade ederek başlayan Sındır, denge ve denetleme mekanizmasının sağlıklı işletilebilmesi için komisyonun bir zorunluluk olduğunu belirtti. ‘2017 Yılı Hesabı gerçekten o kadar kesin mi?’ sözleriyle konuşmasına devam eden Sındır, “Toplumsal ve sosyal maliyetler nerede? Bu Hesapta, ‘Gölge Maliyetler’, ‘Fırsat Maliyetleri’ dikkate alınmış mı? Cevap çok net, alınmadı. 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu sürecinde devletin bütün olanaklarını, gücünü, imkanlarını, aracını, memurunu, polisini, korumalarını, Mülki İdare Amirlerini, parasını, bağımsızlığını yitirmiş yargısını, mahkemelerini, YSK’sını, seçmene ‘evet’ dedirtmek için harekete geçiren, kullanan siyasal iktidarın 2017 Bütçe Kesin Hesabı sizce adil olabilir mi? Eşitlikçi olabilir mi? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumuş olabilir mi? Cevap yine çok net; “olamaz”. Referandumda, örtülü ödeneklerin nerelere harcandığının hesabı görülebiliyor mu? Tabi ki hayır” dedi.

‘Gasp edilen haklar var’

2017 yılı kesin hesabına ilişkin açıklamalarını sert bir şekilde sürdüren Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Sındır, “Bu kesin hesapta neler yok veya neler saklanmış? Bu bütçeyi onaylayacak Milletvekilleri iyi dinlesin. 10 yıllık, 20 yıllık 25 yıllık garantili, taahhütlü, Yap İşlet Devret veya Kamu Özel Sektör İşbirliği Projeleri ile geleceğimiz ipotek altına alınmış durumda, gelecek nesillerin kendi yaşamlarına dair kararlarına bugünden müdahale edilmiş durumda. ÇED Gerekli Değil diyerek akıl ve bilimin ışığından kaçırılan yatırım projelerinin kirlettiği topraklarımızın, suyumuzun, havamızın ve sağlıklı çevrede yaşam hakkının yok edilmesinin vebali var bu hesapta. 35 milyon Dekar büyüklükte üretim dışına çıkan, tarımsal niteliğini kaybetmiş, kirletilmiş, yok edilmiş tarım arazileri var bu bütçede. Tohumu ilacı, gübreyi, mazotu yüksek girdi maliyetleri nedeniyle can çekişen çiftçinin; tarım ve gıda ürünlerini yüksek fiyatlardan tüketmek durumunda kalan ve her geçen gün yoksullaşan tüketicilerin vebali var bu kesin hesapta. Yok edilen Mera alanlarımız var, yitip giden hayvancılığımız, Tarım Kanunu’nun emrettiği fakat çiftçilerimizin gasp edilen hakları var bu hesapta. Hala bitiremediğiniz GAP, DOKAP, KOP ve diğer Bölgesel Kalkınma Projelerinin veremediğiniz hesabı var, hesabı var, hesabı var” dedi.

‘Onay vermiyoruz’

2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunda siyasi ayrımcılığın ve kayırmacılığın olduğunu söyleyerek sözlerini sonlandıran Sındır, “Bu hesapta taşeronu kaldırıyoruz, sözde kadroya alıyoruz diyerek işsiz bıraktığınız on binlerce işsizin ahı var. Emekliliği bir hak değil lütuf olarak gören anlayış sonucunda milyonlarca Emeklilikte Yaşa Takılanların, onların ailelerinin, sefaletlerinin, çaresizliklerinin ahı var bu bütçede. Açlığa, yoksulluğa, pazar yerlerinde artıkları toplamaya mahkum ettiğiniz milyonlarca emeklinin ahı var bu hesapta. Kepenk kapattırdığınız esnaflarımızın, iflas ettirdiğiniz sanayicilerimizin ve ailelerinin ahı var bu hesapta. Yanlış ekonomi politikalarınız, rant ve tüketim ekonominiz var bu kesin hesapta. Bu kesin hesap, kirli bir hesaptır, harcamalarıyla haram bir hesaptır, bu milletin ahı olan bir hesaptır, bunun hesabını bu dünyada sormak, CHP’nin asli görevidir. 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısına Onay Vermiyoruz” dedi.