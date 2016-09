"YAPILANLARDAN EN ÇOK DARBECİLER MEMNUNDUR"

Haber Kaynağı: DHA

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa'da OHAL süresinin uzatılma tartışmalarıyla ilgili konuştu. OHAL'in uzatılmasına karşı olduklarını kaydeden Özel, sistemin vatandaşı mağdur ettiğini belirterek, "Hükümet parlamentoya karşı siyasi nankörlük yaptı. OHAL ilan edip kanun hükmünde kararname çıkararak yasama faaliyetleri yapmaya başladı. Olağanüstü halde ilan edilen kararnamelerin konusu ve süresiyle sınırlı olma, kanunlarda kalıcı değişiklikler yapmama gibi zorunlulukları var. Ama hükümet 2 ay içinde bunların hepsini altüst etti. Vatandaş etkilenmeyecek, hissetmeyecek dendi. Geçtiğimiz günlerde Bekir Bozdağ da 'Olağanüstü hal sadece devlete uygulandı' açıklamasını yaptı. Acaba hükümet yetkilileri, Adalet Bakanı, Başbakan hangi ülkede yaşıyor? Cerattepe'de maden için yürüyüşü bir yıl erteleyince, OHAL vatandaşa uygulanmamış mı oldu? Dün Yozgat'ta içkili mekanlara yasak getirilirken OHAL, vatandaşa uygulanmamış mı oldu? Şimdi askeri okulların kapatıldığı, öğrencilerin okulsuz bırakıldığı, üniversite öğrencilerinin başka şehirlere sürgün edildiği, 1 milyon kişinin mağdurum diye isyan ettiği süreçte daha ne kadar hukuk denetimi, anayasanın dışında davranmaya devam edecek? 'Olağanüstü hal yetti, meclis açılıyor, OHAL kalksın' diye düşünürken; Cumhurbaşkanı olağanüstü halin uzayacağını belki 1 yılın daha yeterli olmayacağını söylüyor. Bu darbe fırsatçılığıdır. Gelinen noktada darbeyi fırsata çevirmiş bir hükümetin sivil darbe girişimleri ile karşı karşıyayız. Kişilerin ne giyeceği, ne yiyeceği, ne içeceği, nerde gösteri yürüyüşü yapacağına karışan askeri sıkıyönetim uygulamalarını aratan bir OHAL uygulamasıyla karşı karşıyayız. Vatandaşın gözünün içine baka baka gerçekleri saptıran ve sanki bunu bir darbe mücadelesi gibi gösterenler var" dedi.OHAL uygulamalarının en çok darbeyi yapmaya çalışan kişileri mutlu ettiğini savunan Özel, olağanüstü halin uzatılmasına karşı olduklarını açıkladı. Özel, "Açık söylemek lazım. Bugün yapılanlardan en çok darbeciler memnundur. Çünkü bugün yapılanlar demokrasinin hukukun dışına çıkıldığı için gerçek darbeciler ile mağdurları birbirine karıştırmış. At izi ile it izinin birbirine doğrudan hükümet eliyle karıştırıldığı bir süreci yaşıyoruz. Ana muhalefet partisi olarak OHAL'in uzatılmasına yine karşı olacağız. OHAL meclise karşı, vatandaşa karşı bir saygısızlıktır. Darbecilerin silahla yaptığını bunlar aldıkları kararlarla yapmaktadır. Bundan sonraki süreçte, olağanüstü hali her geçen gün biraz daha otoriterleşen bir yönetim için kullanacaklardır. Bugün kullanılan yetki anayasal değildir. Başkanlığın provası yapmaktadır. Tayyip Erdoğan halinden memnundur. Ancak ülkede analar ağlıyor, kan akıyor. Darbecilerin yerine darbe mağdurları yaratılarak darbecilerin gönlü rahatlatılmaktadır. OHAL Türkiye'nin canına tak etmiştir" diye konuştu.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 'Kanun hükmünde kararnameleri yasalaştıracağız' açıklamasını değerlendiren CHP'li Özel, "Kendisinin OHAL kararnameleri meclise gelecek demesi lütuf değil anayasala bir zorunluluktur. 30 günü dolan kararname meclise gelir. Meclisi o yüzden tatil ettiler. Gelmesini geciktirmek için. Kaçınılmaz olarak meclise gelecek. Kararnamelerin olumlu yanlarını desteklemeye, hukuka aykırı yanlarına hayır demeye devam edeceğiz. Bekir Bozdağ'ın sözleri zorunlu olan bir durumun hükümetin lütfu gibi sunmaktan başka bir şey değildir. Gerçekten demokrasiye inanıyorsa meclis açıkken kanun tekliflerini meclise getirirler görüşülür. Yoksa Cumhurbaşkanı tarafından kayyum şeklinde atanmış Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından atanmış bakanlarla meclis yerine yasa yapmak darbeciliğin daniskasıdır. Kanun Hükmünde Kararnameler çok sayıda maddeden oluşuyor. Hepsi ayrı görüşülecek. Madde gerçekten darbe ile mücadele içinse, FETÖ ile mücadele içinse, gerçekten ülkenin yararına ise kimsenin şüphesi olmasın CHP, o maddeleri destekleyecek. Ama çok sayıda kişiyi mağdur eden, ele geçirmeci bir duyguyla davranan, fırsat bu fırsat deyip kendi darbesini yapmaya çalışan maddelere karşı CHP 'hayır' oyunu kullanacak. Yeni kapı ruhu diyerek sanki Yeni Kapı'da herkesten birer boş senet almış gibi davrananlar, Yenikapı ruhuna ihanet eden kişilerdir. Yeni Kapı ruhunu ortak akıl, tartışarak, istişare ederek bir şeyler yapmak diye düşünürken, 'siz bana tabisiniz' diyen hükümete 'Sen Yenikapıyı hiç anlamamışsın' demek lazım" diye konuştu.