CHP'li Sındır: Son ihraçlar tarihimize kara lekedir

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 4 bin 464 kişinin kamu görevinden çıkarılmasına tepki gösterdi. Sındır, "Bizden sonrakiler de bugünkü KHK düzenlemesini tarihimizin kara bir lekesi olarak konuşacaktır" dedi

CHP Milletvekili Kamil Okyay Sındır son KHK düzenlemesi ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:



“Devlete, millete kurşun sıkan, meclisi vatandaşı bombalayanlar ile iktidara muhalif düşünceleri ifade edenler aynı değerlendirilebilir mi? Düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında olan bir bildiriye imza atan akademisyenlere terörist muamelesi yapılması en hafif tabirle despotluktur. İktidar, bu son KHK ile 12 Eylül cuntasının 1402 sayılı yasa değişikliği ile gerçekleştirilen ihraçlardan ve faşizan uygulamalardan farklı olmadığını göstermektedir. Bugün, 35 yıl öncesinin acı günlerini nasıl tarihimizin kara günleri olarak konuşuyorsak, bizden sonrakiler de bugünkü KHK düzenlemesini tarihimizin kara bir lekesi olarak konuşacaktır.



Bu ihraçlar, IŞİD, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile mücadeleye nasıl bir katkı sağlayacaktır? Bunu sorumluluk makamı sahibi birileri çıkıp halkımıza anlatmalıdır. İktidar kendisine muhalif düşüncede olan herkesi aşağılamakta ve rahatsız olduğu bu isimlerden her ne olursa olsun kurtulma anlayışı gütmektedir. AKP referandum hedefine de ancak bu tür baskı ve yıldırma politikaları ile erişebileceğini düşünmektedir. Bu durum hangi koşullarda sandığa gittiğimizi göstermesi açısından da çok manidardır. Bu tür uygulamalar seçim sonuçları hakkında milletimizin aklında haklı şüphelerin doğmasına da yol açacaktır. Olayların buralara kadar getirilmesi ülkemiz ve demokrasimiz için çok vahimdir."