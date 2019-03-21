Çiğli Belediye Meclisi'ne Bakan gücü

Türk siyasetinin önemli isimlerinden Eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan, Millet İttifakının Çiğli Belediye Meclis Üyesi adayı olarak seçim çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem İzmir Milletvekili ve Eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan, İzmir’in Çiğli İlçesinden Belediye Meclis Üyesi adayı oldu.

Gümrükçü: Çiğlimizin sesi olacak

Millet İttifakı'nın Çiğli Belediye Başkan Adayı CHP’li Utku Gümrükçü, Eski Bakan Suat Çağlayan’ın desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak; “Çiğli’nin sadece Çiğli’den hatta İzmir Büyükşehir Belediyesinden çözülemeyecek sorunları var. Bu yüzden Ankara’yı bilen, siyasette herkesin sevdiği, takdir ettiği bir ismin desteğine ihtiyacımız vardı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tunç Soyer’in isteği ve yönlendirmesiyle Sayın Çağlayan da böyle önemli bir görevi kabul etti. Sayın Çağlayan gerçekten büyük bir mütevazılık örneği gösterdi. ‘Vatandaşa hizmet için benim üzerime düşen görev neyse ben hazırım’ dedi. Bu bizim Türkiye siyasetinde görmek istediğimiz ve gençler olarak yerleştirmek istediğimiz anlayış. Millet İttifakımız Türkiye’yi kutuplaştıran, ötekileştiren siyaset dilinin karşısında saygıyı, sevgiyi, karşılıklı anlayışı ve halka hizmeti yeniden ortaya koyan bir siyasi anlayışı halkımızla buluşturuyor” dedi.

Prof. Dr. Suat Çağlayan kimdir?

Suat Çağlayan 1948 yılında Trabzon’da doğdu. Lise mezuniyetinin ardından Ankara Üniversitesinde eğitimini sürdüren Çağlayan, Tıp Fakültesinden mezun oldu. İhtisasını Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Hastalıkları Bölümünde tamamladı.

SSK Tepecik Hastanesi Klinik Şefliği ve Başhekimliği, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ege Üniversitesinde Türk müziği Konservatuar Müdürlüğü görevlerinin yanı sıra, 21. Dönem İzmir Milletvekilliği ile Kültür Bakanlığı yaptı. Özel Kent Hastanesi kurucu başhekimliği ve çeşitli sağlık kuruluşlarında danışmanlık yaptı. Yeni Asır ve Hürriyet gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. İtalya'da kemik iliği nakli eğitimi aldı. 2017'de İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.