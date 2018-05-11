Demirtaş: AKP sonun kaçınılmaz olduğunu gördü

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Erdoğan'ın ilk defa bu seçimlerde gerçekten yenilebileceğini gördüğünü belirterek "Erdoğan, onurlu bir geri çekilmenin sosyo-psikolojik altyapısını hazırlıyor" dedi

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Gazete Duvar’dan İrfan Aktan’ın sorularını yanıtladı. Avukatlar üzerinden gerçekleştirilen söyleşide adaylığına ve seçim sürecine yönelik soruları yanıtlayan Demirtaş, “HDP baraj altında kalırsa, AKP hiç de hak etmediği en az 70 milletvekilliğinin üstüne konacak” dedi.

Baraj altında kalmanın sadece HDP’nin sorunu olmadığını ifade eden Demirtaş, “Biz baraj altında kalsak da mücadelemizden bir tek geri adım atmayız, teslim olmayız, zorbalığa da yenilmeyiz. Parlamento dışında demokratik siyasi mücadelemizi aynen sürdürürüz. Ama Parlamento çoğunluğunu bedavadan ele geçirmiş AKP’ye karşı ne yapacaklarını biraz da Millet İttifakı düşünsün.” açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN ONURLU BİR ÇEKİLMENİN ALT YAPISINI HAZIRLIYOR

AKP’yi iktidardan etmenin formülünün HDP’den geçtiğini söyleyen Demirtaş “HDP barajı geçer ve ben de iyi bir oy alırsam AKP'ye güle güle diyebilirsiniz”dedi. Erdoğan'ın sosyal medyada milyonlarca “T A M A M” mesajıyla yanıtlanan “Millet tamam derse çekiliriz” sözünü de değerlendiren Selahattin Demirtaş, Erdoğan’ın ilk defa bu seçimlerde gerçekten yenilebileceğini gördüğünü belirterek “Erdoğan, onurlu bir geri çekilmenin sosyo-psikolojik altyapısını hazırlıyor” diye konuştu.

AKP SONUN KAÇINILMAZ OLDUĞUNU ÇOK NET GÖRDÜ

AKP ve MHP seçime gitmeye kararını da değerlendiren Demirtaş şunları aktardı: “Seçim AKP-MHP faşist blokunun yenilgisi ve çöküşü ile neticelenecek. AKP, bu sonun kaçınılmaz olduğunu çok net gördü ve baskın bir seçimle son bir hamle yaparak durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Ama bunun da derde derman olmayacağını, AKP'nin büyüsünün artık tamir edilemeyecek düzeyde bozulduğunu kahrolarak izliyorlar. Şimdi AKP çöküyor ve dağılıyor. Yerine neyi getireceğimizin seçimine doğru gidiyoruz. Bu kez HDP iktidarın içinde olacak, bunu başaracağız”

SEÇİMLER ÖNEMLİ AMA İNSANLIĞIN KADERİNİ BELİRLEMECEK

24 Haziran çok önemli bir seçim olduğuna vurgu yapan Demirtaş, “Ama öyle insanlığın kaderini falan da belirlemeyecek bu seçimler. Biz her seçimde demokrasi ve özgürlük mücadelesinin çıtasını, kazanımlarını yükseltmeye bakalım. Sonrası ne tufandır ne de sınırsız özgürlükler. Mücadele her iki durumda da sürmek zorundadır.” dedi

OY PUSULASINDAKİ FOTOĞRAFI GARDİYAN ÇEKTİ

Cezaevinde kısıtlı imkanlarla adaylık sürecini sürdürdüğünü ifade eden Demirtaş, içinde bulunduğu koşullarla ilgili şunları söyledi: “imkânlar kısıtlı; oy pusulasında kullanılacak vesikalık fotoğrafı da cezaevinde çektirmek zorunda kaldım. Fotoğraf hücremin havalandırmasında, duvarın dibinde bir infaz koruma memuru tarafından çekildi.

YSK'nın standartlarına uygun hale gelebilmesi için dışarıda fotomontaj ile arkaya beyaz fon eklendi. Yani seçmenlerin oy pusulasında görecekleri fotoğraf, benim bu hafta havalandırmada çektiğim fotoğraftır. Dışarıda, stüdyoda vs. çekim yapılmasına izin çıkmadığı için bu şekilde yapmak zorunda kaldık. Yani gün ışığında çekilmiş organik bir fotodur.

HDP’Yİ HALKIN GÖNLÜNDEN SİLEMEDİLER BU DA ONLARA DERT OLDU

Gündemi çoğunlukla avukatların ulaştırdığı gündem raporları üzerinden takip ettiğini ifade eden Demirtaş, açıklamalarının ve parti faaliyetlerinin medyada yeterince yer bulamaması ile ilgili şöyle konuştu: “Burada belli başlı televizyon kanallarını izleyebiliyoruz. 10 kadar günlük gazeteyi de takip ediyoruz. Başka da imkân yok.

Medyada yer almamamız çok büyük bir haksızlık ve ayrımcılıktır. Bazıları bu ayrımcılığa korkudan tâbi olurken, bazıları da isteyerek dâhil oluyor. Zaten pek fazla muhalif medya mecrası kalmadı. Basının yüzde 80'den fazlası iktidarın kontrolünde artık. Biz iktidara gelip medya özgürlüğünü sağlayana kadar da böyle devam edecektir.

Bu ayrımcı, hatta bize yönelik saldırgan tutuma rağmen HDP'yi halkın gönlünden silemediler. Bu da onlara dert oldu. Asıl bu pespaye havuz takımı şimdi ne hissediyor, onlara sormak lazım.”