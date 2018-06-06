Demirtaş: Siyasi bir rehine olarak tutuluyorum

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, HDP'nin sosyal medya hesapları üzerinden miting konuşması yaptı

Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, bir ilke imza atarak cezaevinden telefon aracılığıyla bir miting konuşması yaptı.

Demirtaş'ın aile bireylerinin bir araya gelerek telefondan dinlediği konuşma olarak kurgulanan miting, HDP'nin sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandı.

İşte Demirtaş'ın miting konuşmasının tamamı:

"Öncelikle sesimin ulaştığı her yere yürek dolusu sevgilerimi gönderiyorum. 20 aydır burada yasa dışı bir şekilde, hukuksuz ve kanunsuz bir kararla adeta siyasi bir rehine olarak tutuluyorum. Bugüne kadar benim ve arkadaşlarımın hakkında hiçbir şekilde adil yargılama yapılmadı. Bütün mahkemelere siyasi baskılar uygulanarak hukukun üstünlüğü ilkesi açıkça ihlal edildi. Bununla birlikte elim kolum bağlıyken her gün televizyonlarda hükümet temsilcileri bana yönelik iftira kampanyalrına hız kesmeden devam ediyorlar. Cevap hakkımı kullanmam bile mümkün değilken, her türlü karalamayı yaparak siyasi tezgâhlarını sürdürüyorlar. Ancak sizler bütün gerçeklerin farkındasınız. Bunu biliyor ve görüyorum. Benim durumum sadece bir örnektir. Bugün artık ülkenin tamamı, yurttaşlarımızın tümü adaletsizliğin mağduru haline gelmiş durumdadır. Adaletsizlik yalnızca adalet saraylarında yaşanmıyor. Hastanelerden üniversiteler, tarlalardan fabrikalara devlet dairelerinden sokaklara kadar her gün her yerde herkese karşı adaletsiz uygulamalara tanıklık ediyoruz.

Türkiye bir bütün olarak yarı açık cezaevine dönüştürüldü maalesef. Bununla tam bir korku toplumu, korku imparatorluğu oluşturmak istiyorlar. Oysa devletin işi yurttaşlarını korkutmak değil; hizmetkârı olmaktır. Fakat son yıllarda yaşanan anti-demokratik uygulamalar Türkiye toplumunu dünyanın en mutsuz, en karamsar halkına dönüştürdü. Ülkemiz kendi içinde kamplara, kutuplara ayrıştırılıp paramparça edilirken dışarda da yalnızlaşıp itibarsızlaşan bir duruma getirildi.

Elbette hiçbirimiz böylesi bir kötü yönetimi hak etmiyoruz. Dünyanın en güzel, en zengin toprakları üzerinde yaşayan yurttaşlar olarak. Ne mutsuzluğu ne de yoksulluğu asla hak etmiyoruz. Bu bizim kaçınılmaz kaderimiz değil, buna mecbur ya da mahkum değiliz. Şimdi hep birlikte el ele verip geleceğin demokratik Türkiyesi'ni, yeni yaşamını, mutlu ve özgür bir yaşamı inşa edebiliriz.

Değerli kardeşlerim bugün umutsuz olmanın, yılgınlığın ve korkmanın zamanı değildir. Ülkemizin bütün sorunlarını barışarak, dayanışarak birlik içinde çözebiliriz. Hiçbir yurttaşımızı düşman gibi görmeden, ötelemeden, örselemeden yürek yüreğe verip büyük bir kardeşlik ülkesi olacağız. İnsanlarımızı partilerine göre, kimliğine, mezhebine, cinsiyetine göre ayırmayacağız. Devlette tam demokrasi ve hukukun üstünlüğü egemen kılacağız. Devlet hepimizin devleti, ülke hepimizin ortak vatanıysa herkese eşit ve adil davranan bir yönetim oluşturmak da bizim boynumuzun borcudur. Kimse kendisini üvey evlat gibi hissetmesin, kimse ayrımcılığa uğramasın diye 81 milyonu kucaklayacak yepyeni bir politikayı hayata geçireceğiz.

Zengin topraklarımızdan, denizlerimizden, tarihi ve kültürel mirasımızdan tam kapasite yararlanacağız. Betona ve gereksiz inşaatlara değil toprağa, emeğe, alın terine, üretime ve bilime yatırım yapacağız. Ve bu yoksulluğu mutlaka yeneceğiz.

Türkiye gibi zengin bir ülkede sefalet içinde yaşamaya mecbur bırakılanların utancı ülkeyi yönetenlere aittir. Ülkemizi bu utançtan mutlaka kurtaracağız. Hepimiz şimdi daha umutlu, daha heyecanlı, daha coşkulu bir tempoyla seçime hazırlanıyoruz. Ben burada dört duvar arasındayım ama biliyorum ki binlerce Demirtaş şimdi tarlalardadır, çapadadır, fındıktadır. Demirtaş şimdi maden ocağında, atölyededir. Derste, anfide, meydanda, alanlardadır. İnşaatta, şantiyede, grevde direniştedir Demirtaş. İşten atılmıştır, işsizdir ve yoksuldur Demirtaş. Gençtir, kadındır, çocuktur. Türk'tür, Kürt'tür, Çerkes'tir, Pomak'tır, Boşnak'tır. Alevi'dir, Sünni'dir ama ille de ümitlidir, coşkuludur. Halaydadır, 'govend'dedir, horondadır, Demirtaş. Edirne'de hücrede tutulan değil, sizsiniz Demirtaş. Kendinize güvenin. Kendinizi onurlandırın. Kendinize verin oyunuzu. 1 oy HDP'ye, 1 oy Demirtaş'a deyin. Unutmayın bir oy çok şeyi değiştirir. Ancak senle değişir güzel kardeşim.

Şimdi daha güzel günler adına değişim zamanıdır. Haydi birlikte yapalım, birlikte kazanalım.

Hepinizi en sıcak duygularımla, özlemle, hasretle selamlıyorum.

Mutlaka kazanacağız ve özgür günlerde mutlaka görüşeceğiz. Hoşça kalın!"