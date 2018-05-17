‘Düzenin değişmesi için’ İzmir’den adaylar

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) çağrısıyla kurulan ve Türkiye genelinde 17 bağımsız milletvekili adayı çıkaran ‘Bu Düzen Değişmeli Platformu’, İzmir 1. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Deniz Arık Binbay ve İzmir 2. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Kemal Okuyan’ı basına tanıttı

Gamze Geçer- 24 Haziran’da yapılacak genel seçimlere giremeyen Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) çağrısıyla kurulan ve Türkiye genelinde 17 bağımsız milletvekili adayı çıkaran ‘Bu Düzen Değişmeli Platformu’, İzmir 1. Bölge ve 2. Bölge’den seçimlere girecek bağımsız milletvekili adayları Deniz Arık Binbay ve Kemal Okuyan’ı basına tanıttı. Konak Nazım Hikmet Sanat Merkezi’nde gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Üyesi Senem Doruk, platformun, seçimlere girmesi engellenen TKP’nin çağrısıyla ortaya çıktığını belirterek, ‘Platform ilk adım olarak emekçi halkın hiçe sayıldığı siyasetsiz düzeni reddederek yola çıktı. Halkımızın siyaset yapma ve düzeni değiştirmesi, düzene boyun eğmemesi için, emekçi halkların sesini mecliste duyurabilmesi için seçimlere bağımsız katılmaya karar verdi. Bu seçimlerde işçi sınıfının sesini güçlendirmek için yola koyuluyoruz. Platformun bağımsız adayları, sosyalizm seçeneği için yola koyulmuş oldu’ dedi.

“İzmir çirkinleşmesin diye”

İzmir 1. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Deniz Arık Binbay yaptığı konuşmada, ilk kez siyaset arenasında aktif rol aldığını ve çok heyecanlı olduğunu belirterek, ‘Çocuklarının geleceğinden endişe eden bir anneyim, bu toplumda yaşarken az ya da çok baskıya ve ayrımcılığa maruz kalan bir kadınım, tüm allamalara pullamalara rağmen sağlık sisteminin kötüleştiğini gören emekçi bir hekimim ve her gün insanların acılarını dinleyen bir psikiyatristim. Sayımız az olmadığı halde azınlık gibi yaşatılıyoruz bu ülkede. Başkasını sömürenlerin değil, kendim gibi emeğiyle geçinen insanların sesi olmak istiyorum. Bu düzenin değişmesi gerektiğini söylemek için aday oluyorum. Karamsarlığın ve çaresizliğin, bu düzenin devamı için kullanılan ve içimize yerleştirilen duygular olduğunu söylemek için aday oluyorum. Ülkemizi ve insanlarımızı, insani, bilimsel, sevgi dolu bir dünyada yaşatmanın ve hep beraber yaşamanın yöntemlerini bulmak, uygulamak ve umudu yükseltmek için aday oluyorum. Güzel İzmir’imizi çirkinleştiremesinler diye aday oluyorum. Yeterli park yokken, İstinye Park yapamasınlar diye aday oluyorum. Ülkenin eğitimli, düşünen, üreten, çalışkan, genç insanlarının elini taşın altına koyma zamanı geldi. Bunu göstermek ve örnek olmak için aday oluyorum’ dedi.

Türkiye’de ‘sol’ yok

İzmir 2. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Kemal Okuyan ise yaptığı konuşmada, seçim atmosferine bakıldı zaman bir gariplik olduğunu ifade ederek, ‘Turgut Özal’ın iktidara geldiği seçimden bu yana, toplumsal düzenin bu kadar gündemden düşürüldüğü ilk seçim bu. İlk kez bu seçimlerde şöyle bir tehlikeyle karşı karşıya. Sol yok. Sosyalizmi bıraktık, sol yok. Bizim bir karar vermemiz lazımdı. Solsuz sosyalizmsiz düzen değişikliği isteyen bir seçim olamaz dedik ve aday olduk’ diye konuştu.

“Düzenin değişmesi için”

Ülkedeki siyaset gündemine de değinen Okuyan, ‘MHP ve AKP bizim için aynı partiler. Ama bir yıl önce birbirleri hakkında farklı şeyler söylediler ama bir araya geldiler. CHP’nin içinde Akşener’e faşist diyenler vardı. Bunlar şimdi millet ittifakında bir araya geldiler. Bunlardan halk adına iyi bir şeyler çıkar mı? HDP biz de olmalıydık diyor millet ittifakında, onlara yer verilmeyince bu faşist bir ittifak diyor. Yer verilseydi faşist olmayacak mıydı? İnanılmaz bir kirlenme var siyasette. Siyasetteki çürümeye karşı aday oluyoruz. Ayrıca baraj yok. Bağımsız aday olunca baraj engelinden kurtuluyorsunuz. Ahlaki bir duruş da sergiliyoruz bağımsız aday olarak. Düzen değişmeli diyen başka parti yok. Bu düzen değişmeli diyen başka partiler olsaydı, TKP onlarla bir araya gelirdi. Ya da bağımsız adaylar seçime girmezdi. Düzen dünden bugüne bir günde değişmeyecek ama düzenin değişmesine karar verildiğinde biz bugünü de kurtaracağız’ ifadelerini kullandı.