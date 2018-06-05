Ege Ü.'de ansızın alınan karar: Sözleşmesi biten kafeyi boşaltsın!

Ege Üniversitesi Rektörlüğü geçtiğimiz günlerde kampüsteki sözleşmesi biten kafe işletmecilerine yazı göndererek kafeleri boşaltmalarını istedi. Sözleşme yenilemeyi bekleyen, yeni yatırımlar yapan işletmeciler, bu tebliğ üzerine büyük sıkıntıya düştü

Süleyman Gülen- 10 yıldır Ege Üniversitesi kampüsündeki işletmede çalışan Levent Temel, rektörlükten yeni sözleşme beklerken böyle bir taahhütname ile karşılaşınca herkesin şok olduğunu söyledi. Temel 'Burada herkes patlayacak gibi. Bir anda böyle bir karar verilmesi herkesi sıkıntıya soktu. Bize sadece taahhütname gönderildi ve bir gerekçe gösterilmedi. Ne yapılacağını da bilmiyoruz, sır saklıyorlar. Mağdur olduk. Rektörün yanına çıkılıp da konuşulmuyor. O sadece öğrencilerin gözünde ulaşılabilir görünüyor ancak esnafa karşı hiç öyle değil. Kampüsün her yerini gezmiştir ama biz esnafa hiç uğramadı' dedi.

Açıklama bekliyoruz

Ege Üniversitesi'ndeki bir diğer işletmeci Emrah Göl, rektörün çıkıp bir şey söylemesini istediklerini belirtti. Göl, 'Ben 24 yıldır bu kampüste işletmeciyim. Bize 1 ay önceden değil de, 6 ay veya 1 yıl önceden böyle bir şey yapılacağını haber verselerdi herkes ona göre planını yapar, boşuna mal alıp yatırım yapmazdı. Rektör de bir açıklama yapmadı. Onun bu konuda bir şeyler söylemesini bekliyoruz. Bu şekilde ani bir olayın gerçekleşmesi öğrencileri, hocaları ve bizim gibi çalışan 500 kişiyi de mağdur etti. Tamam böyle bir şey yaparsın ancak kimseyi mağdur etmemek için bize bir yer gösterirsin ve oraya geçeriz bu şekilde çalışan da öğrenci de hoca da mağdur olmazdı' diye konuştu.

Rektörlük sessiz

Ege Üniversitesi kampüsündeki kapatılacak işletmelerle alakalı iddialara karşı yönelttiğimiz sorulara karşı rektörlük sessizliğini korudu. Esnaf, aşağıdaki sorulara cevap verilmesini bekliyor.

1-Kafeler neden kapatılıyor?

2-Esnafın, öğrencilerin, hocaların mağduriyetleri ne olacak?

3-Yıkılacak işletmelerin yerine ne yapılacak? O alanlar nasıl değerlendirilecek?

4-Eylülde yeni bir dönem başlıyor o zamana kadar yetişecek mi? Yaz okulu dönemi var, bu dönemde öğrencilerin ihtiyaçları nasıl giderilecek?