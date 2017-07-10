Ekonomi Bakanlığı'ndan o iddia ile ilgili açıklama!

Ekonomi Bakanlığından, Bakan Nihat Zeybekci'nin 15 Temmuz'da Avusturya'da yapılacak bir etkinlik için ülkeye girişine izin verilmediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, bu tarihte Avusturya'da herhangi bir etkinlik talebinde bulunulmadığı bildirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı yerli ve yabancı basın kuruluşlarında Bakan Nihat Zeybekci’nin 15 Temmuz'da Avusturya’da yapılacak bir etkinlik için ülkeye girişine izin verilmediği yönünde haberlerin yer aldığı ifade edildi.



Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, Ekonomi Bakanlığı veya Bakan Zeybekci tarafından Avusturya’da bu tarihte herhangi bir etkinlik talebinde bulunulmadığı vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Avusturya ile Ticari ve Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Avusturya Dışişleri ve Ekonomik İşler Bakanları ile yakın gelecekte görüşmeler gerçekleştirilmesi yönünde programımız olmakla birlikte, bu konu muhataplarımız nezdinde talep haline dönüştürülmemiştir. Karşılıklı görüşme talep edilmesi halinde ise bunun sorun teşkil edeceği, en basit nezaket kuralları gereğince akla dahi gelmemektedir. Diğer taraftan, Bakan'ımızın Avusturya veya dünyanın herhangi bir yerindeki vatandaşlarımızla bir araya gelmesi için kimseden izin alması gibi bir durum da asla söz konusu değildir."