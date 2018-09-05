Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik destek!

Emeklilikte yaşa takılanlar için MHP'den de olumlu sinyal geldi. Teklif sahibi MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, ''1 Ekim'de Meclis açıldığında, bütün partilerin bu konu ile ilgili hassasiyetini ortaya koyup problemi çözmek için gereğini yapacaklarına inanıyorum" dedi...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mağdurları için kanun çıkarılmasını CHP-MHP-İYİ Parti ve HDP de destekliyor. 4 Partinin 305 oyu var. Ortak hareket edilirse 290 sandalyesi bulunan AKP karşı çıksa bile, yasa teklifi kanunlaşıyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de ”AKP hariç bütün partiler emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili durumunu netleştirdi. Bu sorunu çözelim” dedi. Mevcut yasaya göre 8 Eylül 1999’dan önce işe girenler prim ödeme gün sayısını tamamlasalar da kademeli olarak kadınsa 58, erkekse 60 yaşından önce emekli olamıyor.

Muhalefetin MHP'ye çağrısının ardından, MHP'den de olumlu sinyal geldi. Konuyla ilgili daha önce TBMM'ye kanun teklifi veren MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, bir TV kanalında yaptığı açıklamada, “Bu konu seçim beyannamemizde var. Zaten gerekli irade beyanı ortaya konuldu. Meclis’e bu konuda yeniden kanun teklifi verdik. 1 Ekim itibari ile TBMM açıldığında artık bütün partilerin bu konu ile ilgili hassasiyetini ortaya koyup, emeklilikte yaşa takılanlar problemi konusunda özellikle haklarının iadesi konusunda gereğinin yapılacağına inanıyorum” diye konuştu. İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun da “Bu sorunun çözülmesi lazım biz hazırız” diyerek emeklilik yasasının değişmesine destek vermişti.

EYT SORUNU NEDİR?

8 Eylül 1999’da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999'da çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi. Buna göre örneğin 1970 doğumlu olan ve ilk defa 1990 yılında çalışmaya başlayan bir erkek yaş şartı olmasa 25 yıllık sigortalılık süresinin dolduğu 2015 yılında emekli olabilecekken, yaş şartı nedeniyle 52 yaşında, yani 2022 yılında emekli olabiliyor ve emeklilikte yaşa takılıyor. (Sözcü)