Erdoğan, 100 günde yapılacakları anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezindeki toplantı solununda yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı programda 400 projeden oluşan 100 günlük eylem planının ilk aşamasını açıklıyor. Programda, Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları tanıttı.

100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıktaki hedefler yer alıyor. Programda bütçe ve kamu maliyesiyle ilgili atılacak adımlar da bulunuyor.

İşte Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine resmen geçtiğimiz 24 Haziran seçim sonuçlarının milletimize hayırlı olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Geçmişteki öreneklerinden farklı olarak bu dönüşüm tamamen demokratik sistem içinde gerçekleşmiştir.

Yeni yönetim sistemimizin demokrasi tarihimizin zirvesini oluşturduğuna inanıyorum. Muhtıralar türlü müdahaleler geriye doğru baktığımızda pek çoğunu üzüntüyle karşıladığımız nice acı hadiselerin böyle bir demokratik olgunluğa erişmiş olmamızı en büyük kazanımımız olarak görüyorum.

Malazgirt’te özellikle kazanılan zaferle Sultan Alparslan’dan başlayarak, Anadolu Selçuklu Devleti’ni kuran Süleyman Şahı, Ertuğrul Gazi’yi, Sultan Birinci Murat Hüdevendigar’ı, Fatih Sultan Mehmet Han’ı, Yavuz Sultan Selim Han’ı devleti yıllarca ayakta tutan Sultan Abdulhamit Hanı, Kurtuluş savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Adnan Menderesi, rahmetli Turgut Özal’ı ve ismini hatırlamadığım emeği geçmiş ecdadımızın her birini yad ediyorum.

Amacımız ecdadımızdan aldığımız emaneti daha da yükseğe çıkaracarak daha da ileriye taşımaktır.

"BU 400 PROJE YENİ DÖNEMİN ATEŞLEYİCİSİ OLACAK"

Bugün ilk 100 günlük icraat programımızı milletimizle paylaşıyoruz. Orta vadeli programı ağustos ayı sonuna kadar ilan etmeyi planlıyoruz. 2019-2023 dönemine ilişkin plan çalışmalarına başladık. Kasıma ayı sonuna kadar bunu da tamamlamayı hedefliyoruz. Bakanlarımızın her biri kendi alanlarıyla ilgili tüm projeleri, planları, taahhütlerimizi baştan sona gözden geçirdiler. Bunlardan 100 gün içinde yapacaklarımızı maddeler halinde listeleyip, bütçeleriyle birlikte bir araya getirdik. Aslında tamamlanacak proje sayısı 1000'in üzerindedir. Biz bunlardan 400'üne yer verdik. Sizlere dağıtılan kitapçıkta tamamı yer alan bu 400 projeyi başlıklarıyla zikretmek dahi tüm günümüzü alacağı için burada bazı başlıkları görsel malzemeler eşliğinde ifade etmekle yetineceğiz. Bu 400 proje yeni dönemin ateşleyicisi olacaktır.

"KAYNAKLARIN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"

Ekonomide bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların gerisindeki en önemli unsurlarından birisi de bütçe disipliniyle ilgili hassasiyetimizdir. Önümüzdeki dönemde de aynı şekilde devam edeceğiz. Kaynakların çeşitlendirilmesi çok büyük önem arz ediyor. Yeni yönetim mimarimizi oluştururken tüm kurumları ilgili bakanlıklarda toplamaya özen gösterdik. Genelkurmay, Diyanet, MİT, MGK, Savunma Sanayii gibi belli yerler dışındaki tüm kurumlar, ilgili bakanlıklar bünyesinde çalışmalarını sürdürecektir.

"E-DEVLET SİSTEMİNİ ETKİNLEŞTİRECEĞİZ"

Bu projelerden biri, vatandaşlarımızın kamu işlerini kolaylaştıran hızlandıran e-devlet sistemini etkinleştirmek olacaktır. Bir başka projemiz de tüm icraatların projelerin ülke geneli ve bölgesel ölçekte, takibini sağlayacak bir sistemi en kısa sürede cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurmaktır. Böylece tüm icraatları ve yatırımları sistemle takip etme imkanına kavuşacağımıza inanıyorum. Doğrudan cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlarımızın her birinin 100 günde gerçekleştirmeyi hedefledikleri çok değerli projeleri var.

"SAVUNMA SANAYİ PROJELERİNE AYRI BİR ÖNEM VERİYORUM"

Bunlar içinde savunma sanayii projelerine ayrı bir önem veriyorum. 400 projenin 48'i savunma sanayiimize aittir. Bu projeler lazer silahından uydu fırlatma projelerine SİHA ve İHA'ların geliştirilmesinden roket ve füzelere, helikopter motoru ve tasarımından mühimmat üretimine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor."



"BU VİRÜSLERİN TEMİZLENMESİ GEREKİYOR"

Adalet Bakanlığımız gelişmiş elektronik yargı ağı, artırılmış personel sayısı, sesli ve görüntülü ifade alma sistemleri, ülkemizde adaletin tesisinde adeta devrim yapmış bir bakanlığımızdır. Yaptığımız bunca reforma rağmen FETÖ'nün yol açtığı tahribatı süratle giderme noktasında önemli mesafe kat ettik. Bakanlığa sızmış olan terör örgütü mensuplarını büyük ölçüde temizledik. Ama bitmedi, bu virüslerin temizlenmesi gerekiyor.

YARGIDA HEDEF SÜRE UYGULAMASI

Yeni adli yılla birlikte yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz. Böylece soruşturma ve yargılamaların önceden ilan edilecek sürelerde tamamlanmasının sağlanmasını amaçlıyoruz. Bir başka önemli projemiz, savcılık mahkeme ve icra müdürlükleriyle emniyet birimleri arasındaki yazışmaların kurumlarımızın kendi sistemleri arasında entegre edilmesidir. Yılda yaklaşık 6 milyon yazışma yapıldığı düşünüldüğünde yeni sistem çok önemli zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır.

CİNSEL İSTİSMAR DÜZENLEMESİ

Arabuluculuk ve uzlaşma uygulamalarını daha da etkinleştirerek mahkemelerin iş yükünü hafifletiyoruz. Halen faaliyette olan Bursa, Adana, İzmir, Erzurum, Samsun ve Ankara bölge adliye mahkemelerine ilave olarak Konya ve Sakarya bölge adliye mahkemelerini faaliyete geçiriyoruz. Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar karşısında cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlayacağız. Asla buradan taviz yok."

"EMEKLİ İKRAMİYELERİ KURBAN ÖNCESİ TAKDİM EDİLECEK"

100 Günlük İcraat Programımız çerçevesinde, emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz. Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz.

"KADINLARA VE GENÇLERE SUNULAN İMKANLARI GENİŞLETİYORUZ"

Mesleki eğitim kurslarıyla vatandaşlara yapılacak en büyük kalıcı yardım olduğuna inanıyoruz. Nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik programların yararlanıcı sayısını 248.000'den 375.000'ne çıkarılması. Önceliğimiz imalat ve bilişim sektörleridir. Er-erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetleri faydalandırılmasını sağlıyoruz. Her yıl 100 bin gencimizin ilk uygulamayı başlatıyoruz. İstihdamın artırılması için kadınlara, gençlere ve engellilere sunulan imkanları genişletiyoruz.



"KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Binalarımız gayet güzel, fiyatlar uygun. Kentsel dönüşüm projelerimiz devam ediyor. Denizlerimizi temiz tutmak için yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde mavi bayraklı plaj sayısını 459'a çıkardık. Ülkemiz genelinde çevre düzeni planlarının ve kıyı kenar çizgilerinin tespitine yönelik çalışmaları tamamladık.

"KANAL İSTANBUL'UN İKİ TARAFINA BUTİK ŞEHİR KURACAĞIZ"

Program çerçevesinde Kanal İstanbul projelerinin taşınmaz devirlerini tamamlayacak ve imar planlarını onaya sunuyoruz. Görüldüğü gibi 22 milyon metre kare arazinin TOKİ'ye devriyle tamamlanıyor. Türkiye'nin bu projesini hayata geçirmeye kararlıyız. Kanal İstanbul'un iki tarafına iki butik şehir kuracağız.

Bir keresinde Selimiye'nin önünde bir Romen tankeri yandı ve 7 aya aşkın bir süre bu devam etti. İşte geçenlerde kısa bir süre önce yine Kandilli civarında orada bir yalıya bir kuru yük gemisi bindirdi. Yine bu sabah bir gemi tanker aynı şekilde arıza yaptı. Saatlerce boğaz tıkandı. Bütünüyle bizim bunun alternatifini üretmemiz gerekiyordu. Şimdi biz tabi bu projeyle bir şey hallediyoruz. Hem alternatif üretiyoruz. Bu alternatifle beraber de iki tane butik şehir kuruyoruz. Kanal İstanbul'un her iki tarafında birer butik şehir. Aynı zamanda rezerv alanlarımızı oluşturacak. Gerçekten hep söylediğimiz dikey mimarının egemen olduğu değil yatay mimarinin egemen olduğu anlayışı hakim kılacağız. İstanbul buna hasret. Bir Süveyş Kanalı olacak da niçin bir Kanal İstanbul olmasın?

"BU PROJEYİ OLMAZSA OLMAZ GÖRÜYORUM"

İşte güzelliği görüyorsunuz, marinalara varıncaya kadar. Bütün bu düzenlemeleri yapma şansımız var. Mimarlarımız çalışmalarını son safhaya getiriyorlar. Yap işlet devret ya da kamu özel ortaklığıyla biz bu projeyi hayata geçireceğiz. Bunun durdurulması diye bir şey yok. Biz bu projeyi olmazsa olmaz görüyorum.

ATATÜRK HAVALİMANI TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MİLLET BAHÇESİ OLACAK

(Millet Bahçeleri) Beşini bu dönemde tamamlıyoruz. Altısının inşasına, 22'sinin de projesine başlıyoruz. Atatürk Havalimanı'nı 29 Ekim'de, havalimanı bittikten sonra süratle yavaş yavaş Atatürk Havalimanı'nı oraya taşıyoruz. Ve diğer taraftan da Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalarımızı inşallah başlatacağız ve en kısa zamanda Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak.



EMLAK BANKASINI TEKRAR FAALİYETE GEÇECEK

Açılışını yapacağımız Millet Bahçelerinden ikisi, İstanbul Kayaşehir'de biri Baruthane'de biri Esenler'de biri de Konya Meram'da bulunuyor. Atatürk Kültür Merkezi sahasını da millet bahçesi yapacağız. 100 gün içinde 17 bin konut ve işyerini hak sahiplerine teslim edecek, 16 bin konut temelini atacağız. İmar barışı kapsamında 13 milyon kayıtsız yapıyla ilgili işlemleri tamamlıyoruz. Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankası'nı tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz.

"TİKA GİBİ KURUMLARIMIZDA HİZMET BANDINI GENİŞLETTİK"

Dış politika vizyonumuza uygun şekilde dünyadaki diplomatik misyonlarımızın sayısını 163'ten 240'a çıkardık. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarımızda hizmet bantını genişlettik.

"FİLİSTİN YALNIZ DEĞİLSİN"

FETÖ'nün finans kaynaklarının kesilmesi çalışmalarımız sürüyor. Musul ve Basra konsolosluklarımız 100 gün içinde yeniden faaliyete geçiriyoruz. Filistinli kardeşlerimize her platformda destek olmayı sürdüreceğiz. Filistin, yalnız değilsin.

"ÜLKEMİZE 530 YENİ HİDROELEKTRİK SANTRALİ KAZANDIRDIK"

Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza geliyorum… Enerji ihtiyacımızın karşılanması konusunda çok önemli başarılara imza attık. Ülkemize 530 yeni hidroelektrik santrali kazandırdık. Şimdi buna nükleer enerjiyi ekliyoruz. Akkuyu'nun inşası sürüyor. Bildiğiniz gibi Ruslarla beraber yapıyoruz. ilk ünitesini 2023'te hizmete alıyoruz. Sinop ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Mevcut doğalgaz ve petrol boru hatlarımıza ilaveten, TANAP, Türk Akımı ve doğu Akdeniz boru hattı gibi tarihi nitelikteki projeleri hayata geçiriyoruz.

"AKDENİZ'DE SONDAJ ÇALIŞMASI BAŞLATIYORUZ"

Şırnak ve Artvin'e de doğalgaz vermeye başlıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar Hakkari'yi de ilave etmek. Akdeniz'de bir derin deniz bir sığ sondajı başlatıyoruz. Birileri bir araya gelmişler, konuşmuşlar falan. Türkiye ne yapıyor gibi… Türkiye bildiğini yapıyor. Bunu yapacağız. Denizlerdeki hidrokarban arama faaliyetleri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alıyoruz.