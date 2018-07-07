Erdoğan: 181 bin 500 kişi ile ilgili pasaport tahdidi kalkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinenin pazartesi günü saat 21.00'de açıklanacağını, bu kabine ile ilk toplantıyı da cuma günü yapacaklarını açıkladı. Konuşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, kabinede Meclis'ten de isimler olabileceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Milletvekillerimize 5 yıl boyunca yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum. AK Parti grubunda görev almış tüm arkadaşlarımıza ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetler için şükranlarımı sunuyorum.

İçinizde daha önce bu sıralarda oturmuş olan var ilk defa bu görevi üstlenenler var. Yapacak çok işimiz bulunuyor. Her birinizin enerjisine üretkenliğine ve sadakatine ihtiyacımız var.

Bu seçimlerde hedefimizin gerisinde kalmış olmamız daha çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Milletimizin sandıkta yaptığı hassas ayarı doğru değerlendirmeliyiz.

İLK KABİNE TOPLANTISI CUMA GÜNÜ

Değerli arkadaşlar pazartesi yapılacak yemin töreni ile Türkiye yeni bir döneme atıyor. Beştepe’de muhteşem bir göreve başlama töreni gerçekleştireceğiz. Törene 22 cumhurbaşkanı katılacak. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak Pazartesi akşam 21:00’de yeni kabineyi açıklayacağız. Erdoğan, pazartesi günü ilk Cumhurbaşkanlığı KHK’sını yayınlayacaklarını açıkladı. Cuma günü ilk toplantımızı yapmadan önce Hacı Bayram’a cuma namazına gideceğiz daha sonra ilk kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz. Salı günü ilk yurt dışı ziyaretimi Azerbaycan ve KKTC’ye gerçekleştirerek geleneğimizi sürdüreceğiz. Çarşamba günü de Brüksel’e giderek ülkemizi temsil edeceğiz. 2 günlük bir NATO zirvesinden sonra burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz

“181 BİN 500 KİŞİYLE İLGİLİ PASAPORT TAHDİDİ KALDIRILACAK”

FETÖ’ya mücadeleyi de kesintisiz sürdürüyoruz. Davaların büyük bölümü yıl sonuna kadar tamamlanacak. Dünyanın en sinsi terör örgütüyle mücadelenin öyle kolay olmadığını belirtmek isterim. Yargıda suçlu bulunanlar ceza alırken, masumlar beraat ediyor. FETO’yla mücadele kapsamında tututklanan ve mahkum olanlarla ihraç edilenlerin bir kısmının eş çoccuk anne ve babalarının pasaportlarına tahtit konulmuştur. Artık soruşturmalar belli aşamaya geldiği için 181 bin 500 kişi ile ilgili pasaport tahdidi birkaç güne kaldırılacak. Yakınlarının suçlarından dolayı pasaport alamayalanların mağduriyetini gidermiş oluyoruz.

‘KABİNEDE MECLİS’TEN İSİMLER OLABİLİR’

Dün yeni kabinede partili isimlerin olmayacağını söyleyen Erdoğan, grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “Kabinede Meclis’ten de isimler olabilir” dedi.