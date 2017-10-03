Erdoğan, 5 ilin başkanını işaret etti: Ayrılacaklar!

AKP'de Kadir Topbaş'ın istifası sonrası yeni istifalar bekleniyor. Erdoğan, 5 ili işaret etti

İstanbul Belediye Başkanlığı yapan Kadir Topbaş'ın istifa etmesi üzerine gözler diğer belediyelere çevrilmişti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son MKYK toplantısında başta belediye başkanlarının da 2019 yılını beklemeden görevlerinden ayrılması gerektiğini belirtti. Erdoğan, 5 ili de hedef gösterdi. Erdoğan'ın konuşmasından sonra dün de Düzce Belediye Başkanı görevinden istifa ettiğini duyurdu.





5 İLİN BELEDİYE BAŞKANI AYRILACAK



Hürriyet'ten Nuray Babacan imzalı kulis habere göre AK Parti’nin son Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, önümüzdeki dönemde aşama aşama istifa ederek göreve veda edecek belediye başkanlarının konuşulduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’dan sonra 5 ilin belediye başkanının da aynı şekilde 2019’u beklemeden görevden ayrılacağını söyledi.



BAZI İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI DA MERCEK ALTINDA



Erdoğan bu kapsamda İstanbul’daki bazı ilçelerin belediyelerinin de değerlendirmeye alındığını belirtti.



ÖRGÜT TARANIYOR



MKYK toplantısında Kadir Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifasının konuşulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti örgütü ve belediyelere yönelik başlatılan değişim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Tüm il ve ilçe başkanları ile sorumlu arkadaşlar çalışıyor. Bize ayak uyduramayanlar gidecek. Millet nezdinde karşılığı olan, çalışan isimlerle yola devam edeceğiz” dedi.



Kadir Topbaş’ın istifasına ilişkin değerlendirme de yapan Erdoğan, İstanbul’da yaşanan istifa sürecinin 5 ayrı ilde belediye başkanlarıyla devam edeceğini söyledi. Erdoğan’ın şunları dile getirdiği öğrenildi: “2019 seçimleri çok önemli. Metal yorgunluğu derken sadece teşkilatlardan bahsetmiyoruz. Şimdi yerel yönetimler başkanlığı ve teşkilat başkanlığı rapor hazırladı. Bunlara bakacağız. İstanbul’daki süreci başarısız ve performansı düşük olan ilçe belediyelerinde de bunu işleteceğiz. Kiminle başarıyı yakalarsak, onunla yola devam edeceğiz. Aşama aşama bu süreç işletilecek.”



REFERANDUM GÖRÜŞLERİ



Hükümetin uyguladığı Kuzey Irak politikasını desteklemeyen bölge milletvekillerinin açıklamaları da sıkıntı yarattı. Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve Ardahan Milletvekili Orhan Atalay’ın açıklamaları konusunda parti yönetiminin görüşme yaptıkları ve parti sözcülüğü dışında görüş belirtilmemesi uyarısında bulunulduğu öğrenildi. İki AK Parti milletvekili, Kuzey Irak’taki gelişmelerle ilgili, “Referandum haktır, referanduma karşı çıkmamız yanlıştır” açıklamasında bulunmuşlardı.



AK Parti’nin yaşadığı başka bir sorun da, bakan ve danışmanların başta ekonomi, eğitim gibi konularda, genel politikalara aykırı söylemleri oldu. Farklı görüşlerin parti ve hükümet toplantılarında dile getirilmesi, kamuoyuyla paylaşılmaması konusunda değerlendirme yapıldığı ve Bakanlar Kurulu’nda da gündem oluşturduğu belirtiliyor. Bakanların açıklamalarıyla, Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının birbirine ters düşen değerlendirmelerinin de giderilmeye çalışıldığı ve bu konuda danışmanların uyarılacağı ifade ediliyor.