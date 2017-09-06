Erdoğan bakanları uyardı: Kenara koyarız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, icraat konusunda uyarılarda bulunarak "Bu yürüyüşe ayağını uyduramayan kim varsa, başta bakan arkadaşlarım olmak üzere bunların hepsini kenara koymamız lazım." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, icraat konusunda partisini ve hükümeti uyararak "Bu yürüyüşe ayağını uyduramayan kim varsa, başta bakan arkadaşlarım olmak üzere bunların hepsini kenara koymamız lazım." dedi.



İşte Erdoğan'ın o sözleri:



BAKANLARI UYARDI



"Milletimiz kendisi ile birlikte çocukları ve torunları için de aydınlık bir gelecek tasavvur ediyor. Bunu ana muhalefet partisinin hayata geçiremeyeceğini de çok iyi biliyor. AK Parti 15 yıllık iktidarını milletimizin kendisine mecburiyetine değil, 81 vilayeti ile, 80 milyon insanı ile ülkenin tamamına yaptığı hizmete borçludur.



Daha çok icraat yaparak desteği daha da yukarılara çıkarmanın gayreti içinde olmalıyız. Bu yürüyüşe ayağını uyduramayan kim varsa, başta bakan arkadaşlarım olmak üzere bunların hepsini kenara koymamız lazım. Bakanlarımızın bu konuda kararlılığı çok önemli. Engel mi oluyor, kenara koyacağız.



"GÖNÜL KAPMACA OYNUYORLAR"



Bundan sonra yapacağımız şeyler çok daha önemli. Sadece fiziki inşa değil. Gönüllerin inşa ve ihyası fiziki inşadan çok daha fazla önem arz ediyor, buna çalışacağız. CHP'nin, HDP'nin bunların Allah aşkına bu ülkede zerre kadar fiziki bir inşa hareketi mi var? Peki bu adamlar bu oyları nasıl alıyor? Onların da işte girdikleri bir zihinsel hareket var. Onlar da öylece gönül kapmaca oynuyor."