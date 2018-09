Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gaziler Günü Töreni'nde konuştu. Erdoğan 'bizde kriz falan yok' dedi

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kimi eşlerini, kimi babalarını, kardeşlerini kaybeden vatandaşlarıma milletin evinden saygılarımı iletiyorum. Her gazimiz, her şehidimiz milletimizin ortak değeridir. Bu millet topyekün gazi bir millettir.

Bu topraklarda boşluk yok, her tarafta şehitlerimizin gazilerimizin kanları vardır.

Biz Alparslan’la başladık, Osman Gazi ile yürüdük, Gazi Mustafa Kemal’le cumhuriyeti inşa ettik. Şimdi ihya dönemini yaşıyoruz

Kriz falan sakın ha bunlara aldanmayın. Bunların hepsi manipülasyon. Bizde kriz falan yok. AVM’lerde şurada burada manipülasyon yapanlara aldanmayın

Bundan sonra bu ülkede dolarla avroyla şunla bunla kira yok. Bundan sonra bu ülkede Türk lirası geçerli. Aksi takdirde bunun bedelini öderler. Burası Amerika değil. Burada Türk lirasının hükmü vardır. Türk lirasıyla mağazanı kiraya verirsin. Zaruretler ayrıdır.