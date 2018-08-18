Erdoğan: Bizi çökertemeyecekler!

AKP 6. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Arena Kapalı Spor Salonunda gerçekleştiriliyor. A Takımını değiştirecek olan Erdoğan kongre salonu dışında toplanan kalabalığa seslendi. "Onların dolarları varsa bizim Allah’ımız var. Ve yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bugüne kadar da çökertemeyecekler" diyen Erdoğan, "Bugün içeride dünyaya mesajlarımızı vereceğiz. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz" diye konuştu

AKP 6. Olağan Büyük Kongresi hazırlıkları tamamlandı. 6. Olağan Kongre için 52 devlet ve hükümet başkanına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla davetiye gönderildi. Geniş katılımın beklendiği kongrede, AKP MKYK ve MYK listelerinde de büyük oranda değişim yaşanması bekleniyor.

KONGRENİN SLOGANI ‘MİLLET BİR, HEDEF BİR’

Kongrenin “Millet bir, hedef bir” olan sloganının, 1071’den bu yana bu topraklarda yaşayanların kader birlikteliğinden yola çıkılarak belirlendiği dile getirildi. Kongrede AKP iktidarlarını anlatan bir film gösterimi de yapılacak. Delegelere ve özel davetlilere, kalem ve dört ciltten oluşan ‘AK Partili Yıllar’ kitabı dağıtılacak. Kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1999 yılında seslendirdiği şiirler de USB ile konuklara hediye edilecek.

Kongrede A Takımını büyük oranda değiştirmesi beklenen Erdoğan kongre salonu dışında toplanan kalabalığa seslendi.

Erdoğan’ın sözlerinden satır başları:

Bizler tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz, hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Şu anda karşımda 10 binleri görüyorum. Bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik.

Bizler tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz, hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Şu anda karşımda 10 binleri görüyorum. Bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik.

Yok şuymuş, yok buymuş, yok dolarmış, yok böyle bir şey. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Ve yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bugüne kadar da çökertemeyecekler. Yeter ki siz dimdik ayakta durun.

“Dünyaya mesajımızı vereceğiz”

Bugün yenilenerek yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Yapacağımız çok şey var. Atacağımız adımlar çok. Şu anda Ağustos ayını geride bırakıyoruz. 26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz, Sultan Alparslan gibi yeniden yola çıkacağız. 30 Ağustos'ta da tıpkı Kocatepe'deki gibi dimdik ayakta duruşumuzun işaretini vereceğiz.

Ve kararlılıkla Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ardından Mart; yerel seçimler. Yine en güçlü şekilde çıkmaya hazır mıyız? Şu büyük şehirlerimizin tamamını milletimizden emanet almaya hazır mıyız?”