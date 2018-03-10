Erdoğan bu kez bozkurt işareti yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Mersin İl Kongresi öncesi salon dışında bekleyenlere seslenirken bozkurt işareti yapması dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin İl Kongresi öncesi salon dışında bekleyenlere seslendi. Cumhurbaşkanı'nın bozkurt işareti yapması dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı, "tek millet, tek bayrak , tek devlet, tek vatan" dediği sırada önce bozkurt işareti yaptı. Ardından da rabia- işaretiyle devam etti.



Cumhurbaşkanı konuşmasında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.



Afrin harekatıyla ilgili de "İlerleyişimiz devam ediyor, sınırımızda terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz, güvenlik güçlerimiz gereğini yapıyor" ifadelerini kullandı.



SEFER GÖREV EMRİNİ HATIRLATTI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Kongresi'ne katılmak üzere gittiği Mersin'de, kongrenin yapılacağı salon önünde kendisini karşılayan kalabalığa hitap etti. Erdoğan, buradaki konuşmasında daha önce dile getirdiği 'Sefer görev emri'ni bir kez daha hatırlattı. Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine "Sefer görev emri geldiği zaman önce ben sonra hep beraber gideceğiz. Çünkü biz şehadete inanıyoruz" dedi.



"850 KİLOMETRE KARE BİZİM KONTROLÜMÜZ ALTINDA. HEDEF O 2 BİN KİLOMETRE"



Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yaklaşık 850 kilometre kare bizim kontrolümüz altında. Hedef o 2 bin kilometre kareyi de kontrolümüz altına almak. Gerisi gün ola harman ola onun da hesabını ayrıca yapıyoruz. Derdimiz toprak değil teröristlerin temizlenmesi. Nerede terörist varsa oradayız. Bizi taciz ediyor bunlar. Sabrettik şimdi de adımını attık. Bir ve beraber olmanızı istiyorum. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdik. Girmeye devam edeceğiz. nereye kaçarsanız kaçın siz kaçacaksınız biz kovalayacağız."