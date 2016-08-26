"SİZ NE OLACAĞINIZIN HESABINI YAPIN"

"SAMİMİ YARDIM ELİ UZATMAK DIŞINDA HİÇBİR NİYETİMİZ, FAALİYETİMİZ OLMAMIŞTIR"

"BU ÜLKENİN KENDİ HALKININ İRADESİYLE YÖNETİLMESİNİ SAĞLAMAKTA KARARLIYIZ"

"BU ÜLKEYE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKSİNİZ"

Haber Kaynağı: DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 'Engelli Vatandaşlarımızın Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmelerine İlişkin Atama ve Kura Töreni' programında konuştu. Cerablus'a düzenlenen 'Fırat Kalkanı' askeri harekatına ilişkin "Artık bu işi çözmemiz gerekiyor. Birileri meydan okuyorlar, 'Suriye Türkiye için şöyle olacak, böyle olacak.' diye. Onlara ben buradan sesleniyorum, siz ne olacağınızın hesabını yapın" diye konuştu.Cerablus'a düzenlenen 'Fırat Kalkanı' askeri harekatına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ne yazık ki Suriye'den ülkemize, Gaziantep, Kilis ve tüm bu bölgelere yapılan bu tür saldırılar artık işi bir yere kadar getirdi. Artık son, dedik ki 'bu iş burada noktalanması lazım' ve bu sabah 04.00 itibarıyla süreç başladı. Artık bu işi çözmemiz gerekiyor. Birileri meydan okuyorlar, 'Suriye Türkiye için şöyle olacak, böyle olacak.' diye. Onlara ben buradan sesleniyorum, siz ne olacağınızın hesabını yapın" diye konuştu.'Eğer teröre karşı dünya uluslararası bir mutabakat sağlamazsa tüm insanlık bundan sorumludur' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onun için de birlikte bir mücadele şart. Bizim en başından beri güçlü tarihi bağlarımızın olduğu Suriyeli kardeşlerimize samimi yardım eli uzatmak dışında hiçbir niyetimiz, faaliyetimiz olmamıştır. Alna kelime-i tevhit bandı asmakla Müslüman olunmaz. Sancakta kelime-i tevhit olmasıyla Müslüman olunmaz. Allah lafzının istismar edilmesiyle Müslüman olunmaz. Bunların İslam ile alakası yoktur. Bunlar tam aksine İslam'ın başına bela olmuşlardır bu yüzyılda." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şu kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ifade etmek istiyorum: Türkiye, Suriye'de sahneye konulmaya çalışılan oyuna, oldu bittiye asla rıza göstermeyecektir. Gerekirse meseleye bilfiil el koymak da dahil tüm imkanlarımızı kullanarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumakta, bu ülkenin kendi halkının iradesiyle yönetilmesini sağlamakta kararlıyız" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi; "Tekraren ifade ediyorum, başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, ezanlarımızı susturamayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu halka boyunduruk vuramayacaksınız. Bunlar sanıyorlar ki her saldırıda biz biraz daha zayıflıyoruz. Hayır, tam aksine her saldırıda biz daha güçleniyoruz. Hani derici, debbağ ne yapar? Deriye vurdukça deri hem güzelleşir hem güçlenir. Bu da böyledir. Tam tersine biz bir oluyoruz, iri oluyoruz, diri oluyoruz, kardeş oluyoruz, hep birlikte Türkiye oluyoruz."