Erdoğan: CHP pisliktir, çöplüktür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, 1993'te Ümraniye'de 39 kişinin hayatını kaybettiği çöplük patlamasını hatırlatarak, 'Kim vardı o zaman? CHP vardı. CHP pisliktir, çöplüktür, hava kirliliğidir, susuzluktur' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

“Biz bu yola çıkarken uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece dedik. Gideceğiz gündüz gece.” diyen Erdoğan, “Gençlere daha iyi bir Türkiye bırakabilmek için vesayete meydan okuduk. Gençlerimizden aldığımız enerji ile, güç ile insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek reform üzerine reform yaptık. Gençlere inandığımız için dünya 5’ten büyüktür diyerek küresel adaletsizliklere baş kaldırdık. Gençlerden aldığımız ilham ile 2023 hedeflerini ilan ettik. Gençlerimize güvendiğimiz için 2053, 2071 hedeflerini emanet ettik. 16 Nisan halk oylaması ile gençlerin seçilme yaşını, seçme ile eşitledik. Zor olan seçilmek değil, seçmektir dedik. Öyleyse seçme ve seçilme yaşı 18 olmalı dedik. Gençlere inandığımız için 18’e indirdik. Size inanan, sizinle yürüyen AK Parti. Türkiye’de gençlere bizim kadar güvenen, itimat eden bir başka parti daha yoktur. AK Parti’yi geleceğe taşıyacak olanlar gençlerdir.”

“24 HAZİRAN EN ÇOK DA GENÇLERİN SEÇİMİ OLACAK”

“24 Haziran seçimleri en çok da gençlerin seçimi olacaktır.” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Gençler, 24 Haziran’da iradenize, geleceğinize sahip çıkmaya hazır mısınız? Gençler, 24 Haziran’da büyük ve güçlü Türkiye’ye giden yolları açmaya hazır mısınız? Size güvenmeyenlere, sizi küçümseyenlere derslerini vermeye hazır mısınız? Ne güzel söylemiş şair, Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan hakikatten yana bakın siz. Gençler, Hakk’tan, hakikatten yana bakmaya hazır mısınız?”

“GENÇLER SİZE EMRETMEYECEĞİZ”

“Manifestomuzda size özel yaptığım konuşmayı tekrar etmek istiyorum” diyen Erdoğan, “6 Mayıs’ta İstanbul’da seçim manifestomuzu milletimizle paylaştık. Manifestomuzda gençlerimize özel bir ithamımız vardı. Tekrarllıyorum. Şahlanışımız, yükselişimizsiniz. Erdem, irade ve cesaret ile yükselişimizi, şahlanışımızı siz gerçekleştireceksiniz. Size emretmeyeceğiz, dikte etmeyeceğiz. Sizinle birlikte yol yürüyeceğiz. Size yol açacağız, istihdamımız sizinle büyüyecek. Vizyonumuz sizinle genişleyecek, adalet sizinle yükselecek. Eğitim ve öğretimimizi sizin daha iyi gelişmeniz için geliştireceğiz. Eğitim, öğretim hayatınızın ardından sonra edindiğiniz bilgi, birikim ve tecrübeleri aktarmanız için önünüzü açacağız. Gelin Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi’ni sizinle birlikte hayata geçirelim. Gençlik insanın hayatında bir kere eline geçirebildiği bir fırsattır. Bunu çok iyi değerlendirin. Taşmak için önce dolmak gerekir.”

“CHP ÇÖPLÜKTÜR, PİSLİKTİR”

Bizim belediye başkanlığımızdan önce Ümraniye çöplüğü patlaması oldu, başta CHP vardı, 39 insanımız oldu. CHP çöplüktür, pisliktir, hava kirliliğidir, susuzluktur. İstanbul’un bizden sonra su problemi olmadı. 16 yılda 3,5 kat büyüttüğümüz bir Türkiye fotoğrafı var.

Ne kadar özgür düşünürseniz, kendinize o kadar parlak bir gelecek kurarsınız. Sizin umutlarınız, hayalleriniz bizim en büyük güç kaynağımızdır.