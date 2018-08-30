Erdoğan'dan Atatürk vurgulu kutlama mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin mesaj yayımladı. Erdoğan, ''Atatürk'ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yad ediyor; şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.'' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin paylaştığı mesajda ' 'Atatürk'ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yad ediyor; şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.'' dedi.

''MİLLETİMİZİN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINI TEBRİK EDİYORUM''

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

''Milletimizin #30Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yad ediyor; şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.''