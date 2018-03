Erdoğan'dan BM'ye tepki: Batsın sizin kararınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nde alınan Doğu Guta kararına ilişkin "Doğu Guta'daki gelişmeler yenilir yutulur mu, insanlığa sığar mı? BM Güvenlik Konseyi'nde karar alıyorlar batsın sizin kararınız. Batsın kararınız. İşleme konulmayan kararın insanlık için ne anlamı var? Siz insanlığı aldatıyorsunuz, kandırıyorsunuz" dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Afrika seyahatine değinen Erdoğan, "Afrika seyahatimizde gittiğimiz ülkelerin ortak özelliği 15 Temmuz darbe girişiminde ülkemize verdiği güçlü ve samimi destektir. Bu ülkeler, FETÖ okullarını kısa sürede Maarif Vakfımıza devrederek samimiyetlerini sözde bırakmayıp fiiliyatda da göstermişlerdir. Gezilerimizde, gördüğümüz bir başka gerçek de Afrika'da FETO'nun ülkemize ne kadar büyük zaman kaybettirdiğidir. Kamu kurumlarımız, TİKA'mızla burslarımızla eğitim sağlık tarım alanındaki desteklerimizle Afrikalı kardeşlerimizin yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Bu kıtada tüm ilişkilerimizi kazan kazan ilkesine göre tesis ediyoruz. Sadece almak veya vermek bu ülkelere iyi niyet değildir. Lazım olduğu zaman balık da vereceğiz ama asıl balık tutmayı öğreteceğiz. İşte Fransa ... bize belli noktada akıl vermeye kalkanlar sadece Cezayir'de 5 milyon insanın katlini icra ettiler. Bize hep yıllarca hep kara diye öğretilen Afrika'nın aslında ne kadar renkli, aydınlık, bereketli bir yer olduğunu gördükçe bu kıtayı sömürenlerin insafsızlıklarını, vicdansızlıklarını, ahlaksızlıklarını çok daha iyi anlamıyoruz. İlk fırsatta Afrika'nın en güneyine ineceğiz. Böyle bir seyahati de planlıyoruz. Kıtada ayak basmadık yer bırakmadan durmayacağız, dinlenmeyeceğiz" diye konuştu.





"700 KİLOMETRE KARENİN ÜZERİNDE BİR ALAN TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ"



Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Şu ana kadar 700 kilometre karenin üzerinde bir alan teröristlerden temizlendi ve bizim kontrolümüz altında. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı son aldığım rakam, 2 bin 872. 41 askerimiz ile ÖSO'dan 159 kardeşimiz şehit oldu. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.





KİME HİZMET ETTİĞİ BELLİ OLMADAN GEBERİP GİDEN TERÖRİSTLERİ KİMSE HATIRLAMAYACAK



Döktüğü kanın tek damlası dahi boşa gitmeyen bizim askerimizin yattığı toprak da tuttuğu bayrak da bellidir. Ruhunu ve bedenini kirli pazarlıkların aracı haline getirmiş, kime hizmet ettiği belli olmadan geberip giden teröristleri kimse hatırlamayacak.





TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SINIRLARIMIZ İLE OLAN İRTİBATI ARTIK TAMAMEN KESİLMİŞ DURUMDA



Zeytin Dalı Harekatı'nda gelinen nokta itibariyle terör örgütünün sınırlarımız ile olan irtibatı artık tamamen kesilmiş durumda. Raco, Şeyh Hadid büyük çarpışmalar sonucu teröristlerden temizlendi. Kritik nokta olan Meydanlı Barajı’nın çevresi ele geçirildi. Cinderesi’ndeki teröristler havadan, karadan sürekli sıkıştırılıyor. Çok yakında burası da temizlenecek. Böylece Afrin şehir merkezinin kuşatması önünde bulunan en büyük engellerden biri kalkmış olacak.





SIRA AFRİN ŞEHİR MERKEZİNİN KUŞATILARAK TERÖRİSTLERİN BAŞLARININ EZİLMESİNE GELİYOR



Bundan sonra sıra Afrin şehir merkezinin kuşatılarak teröristlerin başlarının ezilmesine geliyor. Harekatın bunda sonra çok daha hızlı ilerleyeceğine inanıyorum.





TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SINIRLARIMIZLA İRTİBATI TAMAMEN KESİLMİŞ DURUMDA



Şüphesiz ÖSO'yu bir yere koymak mümkün değil. Ana muhalefetin başındakiler veya temsilcileri ÖSO'ya bir terör örgütü yakıştırmasını yapacak kadar densiz olsalar da bizim için onlar beraber bu mücadeleyi verdiğimiz kardeşlerimizdir. Gördüğümüz manzara, operasyonun ve zamanlamasının ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor.



Bugüne kadar bizim operasyonlarımızda kasti olarak tek bir sivilin zarar gördüğünü kimse iddia edemez, ispatlayamaz. Başka yerlerde, zamanlarda başka güçler tarafından gerçekleştirilmiş zulümleri sosyal medyada bize mal etmeye kalkanların maskesi anında düşüyor. Ülkemize yönelik ithamların, iftiraların, saldırıların hiç birini karşılıksız bırakmamalı derhal gerçekleri ortaya koyarak cevabını vermeliyiz. Yanlış kanaatlere gönlümüz razı olmaz.





SİZ ORALARA ANCAK OLSA ANCAK 6. FİLO, UÇAK GEMİLERİNİZ İLE GELİRSİNİZ



Türkiye'nin DEAŞ, PKK, PYD'ye yönelik sınır ötesi operasyonları içeride ve dışarıda pek çok kesimin gerçek yüzünü de ortaya koydu. Amerika'nın Afganistan'daki operasyonları 17. yılını geride bıraktı Irak'taki de neredeyse 18 yıla ulaştı. Kimse Amerika'ya ne işin var burada diye söyledi mi bunlarla sınır mı? Değil. 10 bin kilometreyi aşkın yerden kalkıp buraya geliyorsun. 'Bulunduğunuz yerlerden hemen çekilip gidin' dediklerini duydunuz mu? Ama her gün Türkiye'ye 'Afrin operasyonu uzun sürdü çekilin' çağrısı yapılıyor. Türkiye, 7 yıldır 4 milyon civarında sığınmacıya elinde, avucunda ne varsa paylaşırken onlar 3-5 mülteciyi alıp almamanın kavgasını veriyorlardı. Hanginiz Ege'de, Akdeniz'de ölümle baş başa olan insanları topladınız? Siz oralara ancak olsa ancak 6. Filo, uçak gemileriniz ile gelirsiniz. Avrupa ülkelerinin sahil güvenlik birimleri, sığınmacıların botlarını delip onları denize, ölüme terk ederken biz hiçbir ön şart aramadan her insanın canını kurtarmanın peşindeyiz."





"BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDE KARAR ALIYORLAR BATSIN SİZİN KARARINIZ"



BM Güvenlik Konseyi'nde alınan Doğu Guta kararına ilişkin Erdoğan, "Türkiye'nin, Afrin'de, El Bab'da Suriye sınırları boyunca her yerde ne yapmak istediğini milletimiz de dostlarımız da gayet iyi biliyor. Ülkemizin amacının terör örgütleri ve arkasındaki güçler de farkındalar. Çok iyi biliyorlar. Bölgenin asli sahibi olan Suriyeli kardeşlerimizin yaşayabileceği bir yer haline getirmek istediğimizi herkes biliyor. Batılılarla, Amerika, Rusya onlarla da konuştuk. Terör örgütlerinin ve arkalarındaki güçlerin derdi Suriye halkının geleceği, esenliği olmadığı için bu çaba onların işine gelmiyor. En son gelişmeler, Doğu Guta'daki gelişmeler yenilir yutulur mu, insanlığa sığar mı? BM Güvenlik Konseyi'nde karar alıyorlar batsın sizin kararınız. Batsın kararınız. İşleme konulmayan kararın insanlık için ne anlamı var? Siz insanlığı aldatıyorsunuz, kandırıyorsunuz" diye konuştu.