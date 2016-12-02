Erdoğan'dan 'çift maaş' eleştirisi: Yapılmasa iyi olurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademisyen milletvekillerine üniversiteye dönüşte kadro ve çift maaş verilmesini sağlayan düzenlemeyi eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki ihtisas komisyonlarının AK Partili üyeleriyle bir süre önce başladığı kahvaltılı toplantıları dün de sürdürdü. Erdoğan, akademisyen milletvekillerine üniversiteye dönüşte kadro ve çift maaş verilmesini sağlayan düzenlemeyi de eleştirdi. Erdoğan, bazı komisyon üyelerinin bu düzenlemenin yanlış anlaşıldığını söylemesi üzerine, "Yapılmasa iyi olurdu, bu süreçte maniple edilecek işlere girmemek gerekir" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki kahvaltıda milletvekillerine, başkanlık sistemine ilişkin anayasa hazırlıklarıyla ilgili, "Eğer iki partinin görüşmelerinden uzlaşma çıkarsa, yeni bir süreç başlayacak. Önce Meclis'te ardından da referandum sürecinde çok yoğun bir dönem bekliyor. Kampanyanın iyi yürütülmesi ve halka iyi anlatılması gerekir. Herkese görevler düşecek. Çok çalışmanız gerekecek hazırlıklı olun" dedi.



HDP TEPKİSİ



Erdoğan, "HDP'lilerin terörle iç içe oldukları ortaya çıktı. Bakıyorum Meclis konuşmalarında, 'esir-tutsak' gibi laflar ediyorlar. Ama biri de ağzını açıp, PKK'ya, Kandil'e tek bir laf etmiyor. Bölgedeki vatandaşımızın mağduriyetinden söz eden yok. Yargı süreci başladığında diğer herkes gibi gidip ifadeleri vermediler. Onlardan kaçanlar oldu, örgütle bağı ortaya çıkanlar oldu. Şimdi bunları görmezden mi gelecek yargı. Bizim, bölge insanımızı doğrudan muhatap almamız gerekir. Onların taleplerini hassasiyetlerini, doğrudan dinleyip çözmeliyiz" ifadelerini kullandı.



AKADEMİSYEN VEKİLLERE ÇİFTE MAAŞ: YAPILMASA İYİ OLURDU



Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademisyen milletvekillerine üniversiteye dönüşte kadro ve çift maaş verilmesini sağlayan düzenlemeyi de eleştirdi. Erdoğan, bazı komisyon üyelerinin bu düzenlemenin yanlış anlaşıldığını söylemesi üzerine, "Yapılmasa iyi olurdu, bu süreçte maniple edilecek işlere girmemek gerekir" dedi.



PUTİN'LE GÖRÜŞME: SURİYE'DE HASTANE OKUL YAPACAĞIZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı son görüşmeye ilişkin şunları söyledi: "Bir hafta içerisinde üç kez görüşme yaptık. Rusya'nın Türk askerlerine yapılan saldırıyla hiçbir ilgisinin olmadığını söylediler. Zaten rejim üstlendi. Bu konuyu her yönüyle değerlendiriyoruz, temas ve çalışmalar sürüyor. Biz, iki ülke olarak Suriye'de insani yatırımlar konusunda ortak hareket edeceğiz. Hastane, okul gibi ortak çalışmalar yapacağız. Bu alanda görüş alışverişimiz sürüyor.



50-60 BÜYÜKŞEHİR



Milletvekilleri il, ilçe ve merkez ilçe belediyelerin uygulama farklılıkları ve vatandaşa hizmet götürmeyle ilgili yaşanan sorunlardan örnekler verdiler. Özellikle imar uygulamalarındaki farklılıklardan söz ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Yeni bir düzenleme ile bu ayrım ortadan kaldırılacak. Nüfus kriteri belli bir oranda düşürülecek. Böylece bir çok il büyükşehir statüsüne çıkacak. Bu düzenlemeyi kısa sürede yapmayı planlıyoruz. Böylece büyükşehir sayısı 50-60'ı bulabilir. İmar uygulamaları başta olmak üzere ilçelerin kendi başlarına farklı farklı karar almaları önlenecek" dedi. (Hürriyet)