Erdoğan'dan cinsel istismar önergesi açıklaması: Yeniden parlamentomuza gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geri çekilen cinsel istismar önergesiyle ilgili "İnanıyorum ki geniş mutabakatla yeniden parlamentomuza gelecektir" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen KADEM Adalet ve Kadın Kongresi'nde konuştu. Geri çekilen "Cinsel istismar düzenlemesine" ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Siyaset mekanizması ve siyasetçilerin sorumluluğunda faaliyet gösteren kurumlar, elbette sorun çözme yeridir, sorun çözme makamıdır. Ülkemizde yasaların izin verdiği yaşın altında evlilikler ve bunlardan kaynaklanan sıkıntılar söz konusuysa çözümü için gereken adımlar mutlaka atılmalıdır. Bu adımlar öncelikle sosyal ve kültürel bilinci artırmaya yönelik olmalıdır. Şayet kanuni yaş sınırının altında evlilik kültürü mevcutsa, siz istediğiniz kadar kanun çıkartın, istediğiniz kadar ceza verin bunun önüne geçemezsiniz" dedi.





"GENİŞ MUTABAKATLA YENİDEN PARLAMENTOMUZA GELECEKTİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadın meselesi son günlerde yoğun bir şekilde tartışılan yasaların izin verdiği yaşın altındaki evliliklerle ilgili düzenleme vesilesiyle gündemimizde yeniden öne çıktı. Tartışmalar üzerine dikkatimi çeken bu kanun değişikliği teklifinin, yeterince özenli hazırlanmadığını ve belirsizlikleri sebebiyle istismara açık bulunduğunu gördüm. Bunun için de toplumsal taleplere karşılık vermek için atılan bu iyi niyetli adımın maksadının dışında istismarlara yol açmayacak şekilde daha hassas şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettim. Hükümetimize ve Meclisimize hatta toplumumuza söz konusu kanun değişikliğinin mevcut haliyle çıkartılması yerine daha geniş bir mutabakatla ele alınmasını tavsiye ettim. Hükümetimiz de bu doğrultuda gerekli adımları atarak değişiklik teklifinin geri çekilmesini kararlaştırdı. İnanıyorum ki geniş mutabakatla yeniden parlamentomuza gelecektir" ifadesini kullandı.





"TOPUNUZ 'EVET' DESE NE YAZAR?"



Konuşmasında AP'nin Türkiye oylamasına da değinen Erdoğan, "Dünyada şu anda milyonlarca Aylan bebek cevap bekliyor, şefkat bekliyor, merhamet bekliyor. Onlara yönelik atılan adım var mı? Yok. İşte Afrika, sahra üstü, sahra altı. Milyonlarca orada bebek, kadın, 7'den 70'e hepsi çözüm bekliyor. Atılan bir adım yok. Atılan adımı söyleyeyim. Türkiye, Avrupa Birliği'ne girsin mi girmesin mi? Atılan adım bu. Niye? Erdoğan doğru açıklamalar yapıyor. Toplanmışlar, gelmişler bir araya 30-40 kişi, verilen o bildiriye 'hayır' diyor, yok diğerleri 400-500 kişi 'evet' diyor, topunuz 'evet' dese ne yazar?" dedi.





"KURU SIKI TEHDİTLERDEN NE BEN NE DE BU MİLLET ANLAR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylan bebek kapaklarda yer aldı, ardından Ümran bebek yer aldı. Türkiye'de sadece 3 milyon mültecinin olduğu, mültecilerin olduğu dünyada sorun sadece Aylan bebek Ümran bebek midir? Değil. Dünyada, milyonlarca Aylan bebek cevap bekliyor. Şefkat bekliyor, atılan adım var mı? Atılan bir adım yok. Atılan adım, Türkiye AB'ye girsin mi girmesin mi? Atılan adım bu. Niye? Erdoğan, doğru açıklamalar yapıyor. Toplanmışlar gelmişler bir araya, bildiriye evet, hayır diyor. Topunuz dese ne yazar? Topunuz dese ne yazar? Hiçbir zaman siz insanlığa dürüst davranmadınız. Aylan bebekleri sahile vurduklarında, Ümran bebekleri siz almadınız? 3 milyon mülteci için verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Kapıkule'ye 50 bin mülteci dayandığı zaman feryat ettiniz. Acaba Türkiye, sınır kapılarını açarsa ne demeye başladınız. Bana bak eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır, bunu da bilesiniz. Bunu da bilesiniz. Öyle kuru sıkı tehditlerden ne ben ne de bu millet anlar. Bunu da bilesiniz" diye konuştu.





"YETTİ ARTIK, YETTİ BU ALDATMACA"



Erdoğan, "Yetti artık, yetti bu aldatmaca. Ey 5 daimi üye gelin deyin ki, 'BM'nin şu anda reforme edilmesi lazım, güncellenmesi lazım.' Hepsi daimi üye olacak, geçici üye olmayacak. Her dinden her kıtadan, her ırktan temsilciler olacak. 5 daimi üye, kıtalarını temsil ediyor. Diğer kıtalardan temsilci yok. Müslümanlar orada temsil edilmiyor. Müslümanların derdini kim anlatacak, kim savunacak? Buradan adalet çıkmaz. Adalet bir kenara, köşeye sıkışan bir kavram değildir. Dünya 5'ten büyüktür. Bunu hep birlikte savunmalıyız. Birilerinden de korkmamak lazım. Dünyadaki maalesef ülkeler acaba biz böyle bir şey söylersek filanca ülke ne der? Böyle düşündüğünüz zaman netice alamazsınız. Ömür boyu korkuyla yaşamaktansa bir gün adam gibi yaşa ama kadınları tenzih ediyorum, ayrım yapmıyorum. Korkup susarsak ecdadımıza da geleceğimize mahcup oluruz. Dünya 5'ten büyüktür diyerek yola devam ediyoruz" diye konuştu. Erdoğan'ın konuşması salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı.





"ZAVALLIYA BAK"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği'ni uyarırken milletimiz ve tüm insanlık adına yürüttüğümüz bu adalet mücadelesinin şahsımıza ve ülkemize bir bedeli olduğunun gayet iyi farkındayız. Ama ne yazık ki ülkemdeki ana muhalefet partisinin başındaki 'Bu bir yaptırımdır, bunu başka yaptırımlar takip edecektir' diyerek tehdit ediyor, zavallıya bak. 53 yıldır bu ülkeye Avrupa Birliği'nin kapısını açmayanlar yaptırım mı uyguluyor? Eğer yaptırım uyguluyorlarsa ne oldu? Battık mı, bittik mi, çöktük mü? Dimdik durduk. Şu 14 senede Türkiye'yi aldığımız yerden nereye getirdiğimiz ortada. Evelallah dik duracağız, yolumuza devam edeceğiz" dedi.