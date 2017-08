Erdoğan'dan Diyanet'e eleştiri: Çok geç kaldılar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Diyanet İşleri Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu Öğrencileri Yaz Etkinliği Kapanış" programında konuştu. Gençlere seslenen Erdoğan, şunları söyledi:



"Siz sevgili evlatlarımızın geleceğe yönelik Türkiye'mizin bir köşe taşı olduğuna olacağına inanıyorum. İnşallah sizler, özellikle Güneydoğu'da, Doğu'da döndürülmek istenen o kirli çarkları şu anda tersine çeviriyorsunuz, çevireceksiniz. Buna inanıyorum. Yaz kamplarının bundan sonra çok daha farklı bir şekilde düzenlememesini de arzu ediyorum Başbakan yardımcım ile az önce bunu değerlendirdik. Hem farklı illerde yaymak illerinden çıkamayan Güneydoğulu yavrularımızın medeniyetimizin köşe taşlarımız ile onların tanışmasını sağlamamızın çok büyük önemi olduğuna inanıyorum. Bunlar da bizim için problem değil. Süratle halledip bütün yavrularımızı gerek orta, lise kısmındaki öğrencilerimizi buralara inşallah sevk etmek suretiyle birer aylık kurslarda yaz boyu çalışmaları devam ettirmenin faydalı olacağına inanıyorum. Sizler inşallah Asım'ın nesli olacaksınız. Sizler, bu kurslara katılarak zulmü alkışlamayacağınızı, ecdadınızı sahip çıkacağınızı, haksızlığa rıza göstermeyeceğinizi hele esarete asla katlanamayacağınızı bunun için gerekirse tüm dünyaya meydan okuyacağınızı ifade etmiş oluyorsunuz. Zor iş zannetmeyin bütün mesele o inanç ve imanla yetişmektir. 15 Temmuz'da ezanına, bayrağına el uzatanların başını ezeceğine tüm dünyaya ilan eden bir ecdadın mirasını devir alacak nesle yakışan duruş sizin duruşunuzdur. 15 Temmuz'da benim milletim, kaçmadı üzerine üzerine gitti."





"2053 VE 2071 VİZYONLARINI BİZ SİZLERE EMANET ETTİK"



Erdoğan, "Çeşitli platformlarda kimilerinin yeni nesil konusunda ümitsizliğini dile getirdiğini görüyorum. Ben ise tam tersine yeni nesilden, yani sizlerden ümitliyim. Onlar gibi ümitsizliğim yok. Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz. Tarihini, kültürünü, medeniyetini bilen, kendini her alanda en iyi şekilde yetiştiren bir neslin geldiğine inanıyorum, bu nesli karşımda görüyorum. İnşallah sizler ülkemizi, milletimizi bugün bulunduğu yerden çok daha ilerilere taşıyacaksınız. Bunun için Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını biz sizlere emanet ettik. Biz göremeyeceğiz ama siz inşallah o günleri görecek ve yaşayacaksınız. Nasıl gece gündüz çalışıyorsak sizlerin de çok daha fazla gayret göstereceğinizden en ufak bir şüphe duymuyorum" açıklamasında bulundu.





"7 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE BİRAZ BAŞARI GÖRDÜLER HEMEN ARDINDAN SOKAKLARA ÇAĞIRDILAR"



Erdoğan, "7 Haziran seçimlerinde biraz başarı gördüler hemen ardından sokaklara çağırdılar. 53 kişinin ölümüne neden oldular. Ölen Kürt kardeşlerimdi, öldüren de Kürt'tü. Hani siz Kürtlerin temsilcisiydiniz nasıl bir iş bu? Hükümetimizin içinde Kürt kardeşlerim var. Bekir bey, Mehmet Şimşek bey, Mehdi Eker Kürt'tür. Bizim böyle bir derdimiz yok" dedi.



"BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN ÇOCUKLARIMIZA VE GENÇLERİMİZE VADEDEBİLECEĞİ HİÇBİR GELECEK YOKTUR"



Erdoğan, "Bölücü örgütün çocuklarımıza ve gençlerimize vadedebileceği hiçbir gelecek yoktur. Yasin'imizi nasıl şehit ettiler biliyorsunuz. Yasin'imiz 15 yaşındaydı, Diyarbakır'da kurban eti dağıtıyordu, ne yaptılar? Kaçıncı kattan attılar biliyorsunuz. Şehit ettiler, ondan sonra araçla üzerinden geçtiler. Bunlar alçak, bunlarda insana saygı yok, bunlar haysiyetsiz. Bunların insana saygıyı bir kenara koyun, bunlarda merhamet, bu tür duygu yok. Tam tersine terör örgütü hayallerimizi çalarak, hayatlarımızı karartarak en büyük kötülüğü yavrularımıza yaptı. Örgütün eylemlerinde öncelikle okulları, yurtları, öğretmenleri hedef almasının sebebi budur" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "Hunharca öldürülen öğretmenlerimiz Şenay Aybüke, Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ı rahmetle yad ediyorum. Ruhlarına Fatiha" dedi.





"O MİNBERLERDEN, O MİHRAPTAN, O VAAZ KÜRSÜSÜNDEN TERÖR VE TERÖRİST ÇIKMAZ"



Erdoğan, "Örgütün din görevlilerine yönelik saldırıları da hiç kesilmemiştir. Hakkari bunları yaşadı. Örgütün amacının, bölgedeki çocuklarımızı hem okuldan hem camiden kopartarak kendi sapkın ideolojilerinin kulu, kölesi, robotu yapmak olduğu açıktır. Niye? Çünkü biliyorlar ki camiden, mescitten, o minberlerden, o mihraptan, o vaaz kürsüsünden terör ve terörist çıkmaz" dedi.





"İMAM HATİP OKULU ALERJİSİNİN GERİSİNDEKİ SEBEP DE BUDUR"



Erdoğan, "Ülkemizde zihinleri bilgiyle, gönülleri imanla dolu nesiller yetişmesi birilerinin hep korkulu rüyası olmuştur. Bir dönem zirveye çıkan İmam Hatip okulu alerjisinin gerisindeki sebep de budur. Tahammül edemediler. Çünkü İmam Hatip de farklı bir nesil gelir endişesini taşıdılar. Bunu söylerken diğer düz, Anadolu, fen, bunları asla bir kenara koymak, böyle bir düşüncemiz yok, oraların mezunlarına da bizim şiddetle ihtiyacımız var. Özle çalışmalarımız var. Bunun için eğitim sistemimiz defalarca alt üst edilmiştir. FETÖ terör örgütü işte bu zaafı kullanarak ülkemizde kök salmış ve ülkemizin başına bela olmuştur" ifadelerini kullandı.





"DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BU KONUDA ÇOK AMA ÇOK GEÇ KALMIŞTIR"



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eksikleri olduğunu belirten Erdoğan, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuda ciddi eksikleri olduğunu da söylemek isterim. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda çok ama çok geç kalmıştır. Defalarca bu konudaki ikazları meydanlarda, özel görüşmelerimizde yaptık. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki çalışmalarda geç kaldık. Melle Müesesesi'ni niye kurduk? Bunun için kurduk. Bekir bey de bunu iyi bilir onun döneminde bu adımı attık. Milli Eğitim Bakanlığımızın gençlerimize ve çocuklarımıza en iyi, en doğru pozitif eğitimi vermekse Diyanet İşleri Başkanlığımızın görevi de İslam'ı en doğru, en güzle, sağlıklı şekilde topluma, çocuklarımıza öğretmek, anlatmaktır. Boş bırakılan her alanı görüldüğü gibi birleri gelip dolduruyor. Alanların boş bırakılmasına tahammülümüz yok. Devlet ve millet olarak ele ele vererek okullarımız ve camilerimiz başta olmak üzere hiçbir yerde, alanda boşluk bırakmamak mecburiyetindeyiz büyük hayallerimiz var. Bunlara uygun nesiller yetiştirmeliyiz" diye konuştu.





"CAMİLERİMİZİN İÇİNDE BİR HAYAT, BİR RUH OLMALI"





Erdoğan, "Okullarımızı da camilerimizi de toplum hayatımızın yaşayan birer parçaları haline dönüştürmeden hedeflerimize ulaşamayız. Camilerimizin içinde bir hayat, bir ruh olmalı. Sadece 5 vakit namaz, ondan sonra kapıyı kapa, çekil git. Böyle cami olamaz. Bizim hayatımızda böyle bir cami yok. Ama ne yazık ki camilerimize bu anlayışı yerleştiremedik. Yeni dönem bana göre 5 vakit ibadette ve ibadetin dışında camilerimiz sürekli hareket halinde olmalı. Diyanete İşleri başkanlığımıza büyük görev düşüyor. İl, ilçe müftülerimize büyük görev düşüyor" dedi.





"HOCALARIMIZ, 7'DEN 70'E HALKIMIZI ALACAK CAMİLERİMİZDE EĞİTECEK, ÖĞRETECEK"



Erdoğan, "Hocalarımız, namaz vakitlerinin dışında müsait olan 7'den 70'e halkımızı alacak camilerimizde eğitecek, öğretecek bunu başlatmamız lazım. Mahalleli mahallesinin imamına güvenir. Kapısını açar. Acaba güven devam ediyor mu etmiyor mu araştırmamız lazım. Devam etmiyorsa bir sıkıntı var. Etmiyorsa bu güveni neden kaybettik? Yeniden tesis etmek için neler yapmamız lazım? Adımlarını atmamız lazım" dedi.





"HANIM KARDEŞLERİMİN DİYANET İÇİNDEKİ SAYILARININ VE GÖREVLERİNİN ARTIRILMASI İSABETLİ OLACAK"



Erdoğan, "Hanım kardeşlerimin Diyanet içindeki sayılarının ve görevlerinin artırılmasının isabetli olacağına inanıyorum. Toplumun yüzde 52'si hanım" dedi.



Erdoğan, "Millet olarak, coğrafyamızda bin yıllık varlığımızı, gücünü imanımızdan, inancımızdan alan mücadeleci yapımıza borçluyuz. Bunun için milletimizi, kimi zaman etnik, kimi zaman mezhebi, kimi zaman ideolojik fitnelerle bölmeye, parçalamaya, kendi içinde çatıştırmaya çalışıyorlar. İşte şu anda Suriye'yi görüyorsunuz, Irak'ı görüyorsunuz. Ama unutmayın benzer şeyleri bizde de yapmaya çalışıyorlar. İnşallah biz bunlara fırsat vermeyeceğiz, onun için çalışıyoruz. Kimi zaman kısmi neticeler alınmış olsa da nihai noktada milletimiz bu oyunu deşifre etmeyi hep başarmıştır. İşte PKK hangi amaçla sahaya sürülmüşse, FETÖ de aynı gaye için kullanılmıştır. DEAŞ denilen örgüt üzerinden gerçekleştirilen İslam düşmanlığı ve dökülen Müslüman kanı başka hiçbir şekilde yapılamazdı. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek Dağları'nda güvenlik güçlerimiz sizlerin huzurunu tesis etmek için mücadele veriyor" açıklamasında bulundu.





"EN BÜYÜK HATA PKK'YI KÜRTLERLE, DEAŞ'I İSLAM, FETÖ'YU ALLAH RIZASI İÇİN AÇILAN YAPILARLA ÖZDEŞLEŞTİRMEK"



Erdoğan, "En büyük hata PKK'yı Kürt kardeşlerimiz, DEAŞ'ı İslam ile FETÖ'yu Allah rızası için açılan yapılarla özdeş haline getirmektir yanlış burada yapıldı. 'Adamlar Allah rızası için çalışıyorlar' diyor. Ne Allah rızası ya. Yargı sürecinde ne yalanlar söylüyorlar içeride. Ben o değilim diyor. Hakim de diyor ki 'pantolon gömlek sen busun' diyor. Görüntüler ortada 'ben değilim' diyor. Yalan, takiye her şey var. Numara, yalan dolan çok bunlarda. Ümmeti böyle parçaladılar sıkıntının içerisine soktular yalancının mumu yatsıya kadar bunların ki daha erken yanacak inşallah. DEAŞ ile de içeride ve dışarıda mücadele sürdürüyoruz. PKK, PYD ile mücadeleyi sürdürüyoruz. Ellerindeki istismar araçlarını da almamız şart. Alacağız" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "PKK'nın kiralık katiller güruhu, DEAŞ'ın karanlık bir operasyon aracı, FETÖ'nun mankurtlar sürüsü olduğu gerçeğini tüm dünyaya inşallah kabul ettireceğiz. Bunu yapacak olan da eğitim kurumlarımız Diyanet teşkilatımızdır. Diyanet Başkanlığı'nın yaptığı son çalışmalar olumlu adımlar, bu adımları uluslararası alanda yayınlamak suretiyle bu vatan hainlerini tüm dünyaya tanıtacağız" dedi.