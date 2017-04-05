Erdoğan'dan muhtarlara SGK müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlarla buluştu ve onlara müjde verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde muhtar lar ile buluştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlara da müjde verdi.

"BU HALK OYLAMASI TARİHİ BİR ÖNEME HAİZDİR"

"NE YAZIK Kİ MUHTARI BU BEYEFENDİ HAFİFE ALIYOR"

"DEMOKRASİLERDE MUHALEFET ÇOK ÖNEMLİ"

"SİYASİ HAYATIMDA NE ALDANAN NE ALDATAN OLDUM"

"TAYYİP ERDOĞAN'I SEVEN VARDIR, SEVMEYEN VARDIR"

MUHTARLARA MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 81 vilayetimizden gelen 2 bin muhtar kardeşimizle bir aradayız. Türkiye 11 gün sonra çok önemli bir seçim için sandığa gidecek. Seçimin konusu anayasa değişikliğidir. İçerik itibariyle ülkemizin yönetim sistemini değiştirecek olması bakımından bu halk oylaması tarihi bir öneme haizdir. Yeni sistemin en büyük özelliği milli iradenin ülke yönetimi üzerindeki gücünü artıyor olmasıdır" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat geçenlerde bir konuşma yapıyor '17 Nisan'da muhtarlıkları bu cumhurbaşkanı kapatabilir.' Değerli kardeşlerim inanın böyle bir yalan makinesi ben görmedim. Muhtarların nasıl seçildiğini bile bilmiyor. Tayyip Erdoğan nasıl seçildiyse muhtar da öyle seçiliyor. Beni de millet seçti sizleri de millet. Diyor ki 'Bir kararname çıkarır ve sizleri kapatır.' Muhtarlar kararname ile gelmedi ki yasal düzenleme ile geldi. Yasal düzenleme ile gelen yasal düzenleme ile gider. O yasal düzenlemenin de bağlı olduğu anayasa. Muhtar deyip geçmeyin. Adı üzerinde muhtar. Ama ne yazık ki muhtarı bu beyefendi hafife alıyor" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lokantaları kapatacak' diyor. Lokanta ile cumhurbaşkanının ne işi var. Böyle bir merci varsa belediyelerdir. Sayın Kılıçdaroğlu bunu da öğren ben belediye başkanlığı yaptım bu işleri çok iyi bilirim. Kim ne iş yapar haberi yok. Demokrasilerde muhalefet çok önemli. Muhalefet akıllı muhalefet yaparsa iktidara güç katar ama muhalefet muhalefeti doğru yapmazsa hem kendi hem ülke kaybeder." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat ne diyor 'Örtülü bir darbedir.' Sen şehitlerimize bu hakaret yetkisini nereden buldun? Zerre kadar haysiyetin şahsiyetin varsa çık dosyalarını ortaya koy. Biz de gereğini yapalım. Siyasi hayatımda ne aldanan ne aldatan oldum. Bundan sonra da ne aldanan ne altadan olacağız. Ama dürüst olun doğru olun. Bu millete yalan konuşma" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tayyip Erdoğan'ı seven vardır, sevmeyen vardır. Hepsine saygı duyarım. Ama Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ve Türk milletinin aleyhine herhangi bir işe kalkışmasının mümkün olmadığı hususunda ben herkesin mutabık olduğuna inanıyorum. Ha beni kimlerin sevmediğini size söyleyeyim; beni bölücü terör örgütü sevmez. Beni FETÖ sevmez. Beni rantçılar sevmez. Beni DEAŞ sevmez. Beni Batı, bir kısım liderler hiç sevmez ve İsviçre'nin parlamentosunun önünde portreyi koyup, şakağıma silah dayayanlar sevmez. Onlardan zaten böyle bir şey beklemek mümkün değil ki. Biz zaten onların sevmesini beklemiyoruz, bizi halkımız sevsin, bizi Hak kabul etsin, onun rızasını kazanalım yeter." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda muhtarlarımız bin 406 lira maaş alıyor ama 'Bu yetmez' dedik. 'Bir de bunların Sosyal Güvenlik Kurumu primleri var, onların da karşılanması lazım.' dedik. İlgili kurumlarımız hazırlıklarını tamamladılar, yayımlanacak ilk kanun hükmünde kararname ile bu meseleyi çözüyoruz. Artık muhtarlarımızın 613 lira tutan Sosyal Güvenlik Kurumu primleri devlet tarafından karşılanacak." dedi.