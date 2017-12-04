Erdoğan'dan 'yurt dışına para kaçırma' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Engelliler Haftası Programına katıldı. Erdoğan dünkü ' bazı sinyaller alıyorum bazı iş adamlarının varlıklarını yurtdışına kaçırma gibi gayretleri olduğunu duyuyorum'sözlerine açıklık getirdi. Erdoğan 'Benim sermaye hareketlerini sınırlandırılmasıyla ilgili bir talebim ya da talimatım olmadı. Türkiye serbest piyasa ekonomisine sahip bir ülkedir. Herkes parasını yurt dışına çıkarabilir' diye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:



Benim sermaye hareketlerini sınırlandırılmasıyla ilgili bir talebim ya da talimatım olmadı. Türkiye serbest piyasa ekonomisine sahip bir ülkedir. Herkes parasını yurt dışına çıkarabilir.



FETÖ gibi, PKK gibi terör örgütleriyle ilgili olarak paraları yurt dışına kaçıranlar zaten haindir. Benim söylediğim iş adamlarımızın yerli ve milli duruş sergilemesi gerektiğidir. İş adamlarımız şu günlerde ülke ekonomisine sahip çıkmayacaksa soruyorum ne zaman sahip çıkacaktır. Şu günlerde ülkesine güvenmeyen iş adamı hiç kusura bakmasın yerli değildir, milli de değildir. Dün Muş'ta yatırım için değil ülkesine güvenmediği için varlıklarını yurt dışına çıkarmaya çalışan bir grup iş adamına hitaben söyledim.



Ülkemin ekonomik de olarak baskı altına alınmaya çalışıldığı şu dönemde iş adamlarımız ülkelerine sahip çıkmayacaklarsa ne zaman çıkacaklar. Soruyorum.

Ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bazı haberler alıyorum bazı sinyaller alıyorum bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretleri olduğunu duyuyorum. Ve burada sesleniyorum. Önce kabinemize sesleniyorum. Bunların hiçbirine çıkış için izin vermemelisiniz” diye konuşmuştu.