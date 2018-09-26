BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamaların ardından Reuters haber ajansına röportaj veren Başkan Erdoğan "Ekonomideki durumun Brunson ile alakası yok, sıkıntı yakında aşılacak." dedi

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

PASTÖR BRUNSON'UN TUTUKLULUĞU

"İsmini andığımız zat, terör örgütleriyle münasebetleri olduğu için tutuklanmıştır. Şu an bu tutukluluk içerisindedir. Sağlık nedeniyle yargı kendisinin eve çıkmasına izin vermiştir. 12 Ekim'de mahkemesi var. Mahkemede yargı ne karar verir bunu bilemem. Buna siyasiler de karar veremez.''

FETÖ ELEBAŞININ İADESİ

Benzer şeyler özellikle ABD'de olmuş durumda. Örneğin, ABD'de şu anda Türkiye'de 251 kişi, darbe girişiminde bulunan FETÖ ABD'dedir. ABD'de olan bu zat şu an yargılanmıyor. Biz dosyalarını gönderdiğimiz halde, yargılanmamakta buradaki yetkililer ne yazık ki direnmektedir. Türkiye ile ABD arasında suçluların iade anlaşması vardır. Buna rağmen burada Fethullah Gülen denen şahıs rahatlıkla bırakılabilecekken bırakılmamaktadır. Brunson şu an yargılanmaktadır. Yargılanan bir kişiye bıraktım, git demeye ne ben, ne başkaları yetkilidir. Bu yetki hakimlerindir. 12 Ekim'de mahkeme ne karar veriri bilemem. 12 Ekim gelsin göreceğiz."



TÜRKİYE'YE YAPTIRIMLAR

"Brunson olayının bizim ekonomimizle yakından uzaktan alakası yoktur. Bir ekonomik sıkıntı yaşandığında benim, 'Bu bizim şu anda teğet geçecektir' demiştim. O sıkıntıyı aştık, Türkiye ekonomik rahatlama sürecine girdi. Şu an ekonomik sıkıntı abartılacak bir sıkıntı süreci değildir. Türkiye kendi imkanlarıyla bunu aşacaktır. Bunun emareleri görülüyor. Bunun Brunson'la yakından uzaktan alakası yoktur."

FAİZ ARTIŞI

"Bu Merkez Bankası'nın bağımsızlığının bir ifadesidir. Faiz oranlarını buraya kadar çıkarmıştır. Bunlar Cumhurbaşkanı olarak tasarrufumda değil. Türkiye'de herkes beni bilir, yüksek faize karşı olan birisiyim. Yüksek faiz oranları girişimcinin, yatırımcının alımlarını olumsuz istikamette etkileyecektir. Finans sektörünün imkan hazırlaması gerekir ki üretim olsun, istihdam olsun, ihracat olur. Şu anki durum bir çözüm olacağı istikametinde. Merkez Bankası bu yönde karar verdi. Umarım bu karar gerçekleşir. Enflasyon da yüksek faiz de yüksek enflasyonu getirir. Umarım bunun tersi olur."