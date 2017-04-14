Erdoğan: Gündemimizde yok, olmayacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eyalet sistemi ile ilgili söylentilere Konya'dan yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eyalet sistemi tartışmalarına ilişkin, "Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu biz olduk. Eyaletmiş, federasyonmuş, hiçbiri gündemimizde olmadı, olmayacak" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da vatandaşlara hitap etti. Erdoğan konuşmasında, kendi danışmanının gündeme getirdiği ve tartışma yaratan eyalet sistemi ile ilgili de konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu, en başta gelen müdafi daima şahsım başta olmak üzere, biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş buymuş... Hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır." dedi. Vatandaşlara referanum için de uyarıda bulunan Erdoğan, "Pazar günü vatandaşlarımızdan mutlaka sandığa gitmelerini, oylarını kullanmalarını istirham ediyorum. Oy kullanırken mührü vurmaktan zarfa koymaya, sandığa atmaya kadar titiz olmalarını rica ediyorum." dedi.



Erdoğan şöyle devam etti: "Birkaç gündür bir dedikodu var. Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu, en başta gelen müdafii daima şahsım başta olmak üzere biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş, buymuş. Hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır. Cumhuriyetimizin üniter yapısı içisinde ilelebed payidar olması konusunda kararlılığımızı burada bir kez daha tekrarlıyorum. Özellikle Anadolu'daki ilk devletimiz Selçukluyla, cihan devletimiz Osmanlı ile ve şartların en zor olduğu bir zamanda kurduğumuz Cumhuriyetimizle iftihar ediyorum."