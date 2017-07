Erdoğan'ın sözlerine tepki: Mitinge katılan milyonlar 'sözde' mi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği 'Sözde' kavramı bize çok şey hatırlatıyor. Tamamen geçmişin kavramıydı bu 'sözde' kavramı bugün o vesayet makamlarının yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yani kendisi geçtiği için 'sözde' lafını kullanıyor. Yani şimdi mitinge katılan milyonlar sözde mi?" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından sonra Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nde dün Maltepe sahilinde 'Adalet Mitingi' düzenlendi. Miting alanına giren yüzlerce insan ağırlıklı olarak Türk bayrakları, 'Adalet' yazılı pankart, flama ve Atatürk posterleri taşıdı. Alana, deniz yolu dahil 4 farklı arama noktasından giriş yapıldı.Alanda atılan slogan ise 'Hak, hukuk, adalet' oldu. Miting başlamadan önce açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Başladığımız zaman kimse bu yürüyüşün biteceğine inanmıyordu. 'CHP yarı yolda bırakır, organize olamazlar' dediler. Ama her gün büyüyerek Türkiye'de tam bir vicdan ortaklığı yaratarak bugünlere kadar geldik ve bugün de karşımızda bir duvar vardı, o duvardan bir tuğlayı söküp aldık. Bundan sonrada yolumuza ön yargısız, özgüvenle ve ortak akılla devam edeceğiz. Adaletle, demokrasiyle Türkiye'yi buluşturana kadar sivil protesto yöntemlerini kullanacağız ve karşımızdaki o duvarı eriteceğiz" diye konuştu.



"ARKAMDAKİ MİLYONLAR SÖZDE Mİ?"

"BUNDAN SONRAKİ YÜRÜYÜŞ TÜRKİYE'NİN YÜRÜYÜŞÜ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20'de yatığı konuşmada "Şu anda Türkiye’de, işte neredeyse 20 günü aştı, ana muhalefet partisinin düzenlemiş olduğu sözde bir adalet yürüyüşü var" sözlerine cevap veren Tanrıkulu, "Sözde kavramı bize çok şey hatırlatıyor. Tamamen geçmişin kavramıydı bu 'sözde' kavramı bugün o vesayet makamlarının yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yani kendisi geçtiği için 'sözde' lafını kullanıyor. Bu milyonlar sözde mi?, 25 gün boyunca Türkiye'nin her yerinden destek aldık. Bu insanlar mı terörist?. Bu insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin her dilden, her inançtan, her kimlikten, her görüşten yurttaşları ve buraya tamamen barışçıl aklını kullanmak için geldiler. Bu akıl da adalet talebidir. Biz adalet talebini AKP'nin elinden aldık. Artık onların sözcüsü biziz. Ak'ı da aldık, hepimiz beyazız. Dolayısıyla bugün mağdurların, sözcüsü durumunda olan arkamda gördüğünüz milyonlardır. Bu insanlarla beraber yürüyüp, bunu büyütmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.Bu dinamizmi diri tutacaklarını vurgulayan Tanrıkulu, "Ama altını çizerek söylüyorum, barışçıl, şiddete başvurmadan, dayanışma içerisinde ve kimseyi ötekileştirmeden herkesle birlikte yapacağız. Bundan sonraki yürüyüş CHP'nin değil Türkiye'nin yürüyüşü olacak. Bizim dışımızdaki bütün siyasi partilerden, kurumlardan, derneklerden, vakıflardan, sendikalardan görüş alarak onların önerileri doğrultusunda her beraber yürüyeceğiz" açıklamalarında bulundu.