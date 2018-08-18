Erdoğan'ın yeni A Takımı belli oldu

AKP’nin 6. Olağan Kongresi'nde MKYK üyeleri değişti. 50 kişilik listede 29 yeni üye var

Bugün yapılan AK Parti’nin 6. Olağan Kongresi’nde partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) görev alacak isimler belli oldu.

50 kişilik liste büyük oranda değişti. 21 kişi yerini korudu 29 yeni üye listeye girdi.

27. dönemden 42 milletvekili ve milletvekili olmayan 8 üye var.

İşte yeni MKYK’da yer alan isimler:

Ahmat Arslan

Ahmet Sami Ceylan

Ahmet Sorgun

Ahmet Tan

Ali İhsan Yavuz

Bülent Tüfekçi

Büşra Peker

Cevdet Yılmaz

Çiğdem Karaaslan

Efkan Ala

Emine Zeybek

Ekan Kandemir

Erol Kaya

Fatih Şahin

Fatma Aksal

Fatma Betül Sayan Kaya

Gökçen Ezdoğan Enç

Hacı Bayram Türkoğlu

Hamza Dağ

Harun Karacan

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

Hatice Merve Tatar

Hayati Yazıcı

İbrahim Halil Yıldız

İffet Polat

Jülide Sarıeroğlu

Leyla Şahin Usta

Lütfi Elvan

Mahir Ünal

Mehmet Özhaseki

Metin Bulut

Metin Yavuz

Murat Baybatur

Mustafa Ataş

Mustafa Köse

Mustafa Yel

Mustafa Yeneroğlu

Mahmut Atilla Kaya

Numan Kurtulmuş

Nurettin Canikli

Orhan Miroğlu

Osman Nuri Gülaçar

Ömer Çelik

Öznur Çalık

Tuğba Işık Ercen

Vedat Demiröz

Vildan Polat

Yavuz Subaşı

Zehra Taşkesenlioğlu