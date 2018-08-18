Erdoğan'ın yeni A Takımı belli oldu

AKP’nin 6. Olağan Kongresi'nde MKYK üyeleri değişti. 50 kişilik listede 29 yeni üye var
Bugün yapılan AK Parti’nin 6. Olağan Kongresi’nde partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) görev alacak isimler belli oldu.
50 kişilik liste büyük oranda değişti. 21 kişi yerini korudu 29 yeni üye listeye girdi.
27. dönemden 42 milletvekili ve milletvekili olmayan 8 üye var.
İşte yeni MKYK’da yer alan isimler:
Ahmat Arslan
Ahmet Sami Ceylan
Ahmet Sorgun
Ahmet Tan
Ali İhsan Yavuz
Bülent Tüfekçi
Büşra Peker
Cevdet Yılmaz
Çiğdem Karaaslan
Efkan Ala
Emine Zeybek
Ekan Kandemir
Erol Kaya
Fatih Şahin
Fatma Aksal
Fatma Betül Sayan Kaya
Gökçen Ezdoğan Enç
Hacı Bayram Türkoğlu
Hamza Dağ
Harun Karacan
Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
Hatice Merve Tatar
Hayati Yazıcı
İbrahim Halil Yıldız
İffet Polat
Jülide Sarıeroğlu
Leyla Şahin Usta
Lütfi Elvan
Mahir Ünal
Mehmet Özhaseki
Metin Bulut
Metin Yavuz
Murat Baybatur
Mustafa Ataş
Mustafa Köse
Mustafa Yel
Mustafa Yeneroğlu
Mahmut Atilla Kaya
Numan Kurtulmuş
Nurettin Canikli
Orhan Miroğlu
Osman Nuri Gülaçar
Ömer Çelik
Öznur Çalık
Tuğba Işık Ercen
Vedat Demiröz
Vildan Polat
Yavuz Subaşı
Zehra Taşkesenlioğlu