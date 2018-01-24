Erdoğan: Obama sözünde durmadı, bizi aldattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Obama döneminde bizim bir de Zeytinlik Harekatı var. O harekat Mümbiç’i teröristlerden temizleme harekatıydı ama sözünde durmadı, bizi aldattı. Biz üzerimize düşeni yaptık ama onlar yapmadı. Bize söz verdiler, 'Buradaki teröristleri Fırat’ın doğusuna süreceğiz, Mümbiç’i gerçek sahiplerine bırakacağız' dediler ama sözlerinde durmadılar" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 44. Muhtarlar Toplantısı’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:



Ülkemizdeki 50 bin muhtarımızın tamamıyla bir araya gelene kadar bu toplantılarımızı sürdüreceğiz. Afrin’i teröristlerden temizlemek için başlattığımız ve Zeytin Dalı adını verdiğimiz operasyon başarıyla sürüyor. TSK’ya ait birlikler ile bölgenin asli sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimizden oluşan ÖSO unsurları adım adım Afrin’i kontrol altına alıyor. 5 bin TIR ve 2 bin uçak dolusu silahla donatılan terör örgütünün, son mensubu da etkisiz hale getirilene kadar operasyon devam edecektir. Sınır güvenliğimiz elbette önemlidir, ama biz Suriye’deki Arap, Türkmen ve Kürt kardeşlerimizin geleceğini en az kendimizinki kadar önemli görüyoruz.



Artık gözümüzün içine bakıla bakıla bize yalan söylenmesine tahammül etmek zorunda değiliz demiştim. Birileri tabii hemen fitne kazanını kaynatmaya başladı. Gayretlerimizi çarpıtmaya çalışanlar, dört bir koldan saldırıyor. Kimileri, terör örgütlerine yönelik olduğu açık olan bu operasyonu Kürt kardeşlerimize yönelik gibi göstermeye çalışıyor.



Şimdi biz diyoruz ki Afrin’de önce teröristlerin kökünü kurutacağız, sonra da orayı yaşanabilir hale getireceğiz. Kimler için, ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeliler için. Tekrar onları memleketlerine geri göndereceğiz. Sürekli olarak herhalde çadırda, ya da konteynır kentlerde misafir edecek halimiz yok. Bizim derdimiz oranın toprakları değil, orada adaletin tesisidir. Bizim derdimiz, 3,5 milyon Suriyeli benim ülkemde yaşıyor, bu insanların kendi topraklarına dönüşünü sağlamaktır.



"AL PYD’LİYİ VUR DEAŞ’A"



Bölücü örgüt hapiste tuttuğu DEAŞ’lıları bize karşı serbest bırakmış. Al PYD’liyi vur DEAŞ’a. Al YPG’liyi vur DEAŞ’a. Bunlar tıpkı bir madalyonun iki yüzü gibi. Her iki örgütün de ipini elinde tutanlar işlerine geldiğinde birini, işlerine geldiğinde ötekini elinde tutuyor.



Rakka’da kuşatılıp imha edilecek DEAŞ’lıları kamyonla çıkarıp çeşitli bölgelere dağıttılar. Afrin’e yaptığımız operasyon bu rezervin de ortadan kaldırılmasına yönelik. Biz bu DEAŞ belasını kendimizden uzak tutarız, ama diğer ülkeler bunu yapabilir mi? Bilmiyoruz.



Kardeşlerim bunlar hırsız, bunlar ırz düşmanı, bunlar postmodern haçlı seferinin yeni işbirlikçileri. Bölücü terör örgütünün Suriye’de ele geçirdiği yerlerde hakimiyet kurmak için Arap’ından Türkmen’ine kadar binlerce kişiyi öldürdüğünü bilmeyen mi var? Kendilerinden başka herkesi DEAŞ’lı gibi gösterip beraber çalıştıkları güçlere koordinatlarını verdiklerini biliyoruz.



Zeytin Dalı operasyonu… Zeytin bizim inancımızda çok kutludur. Burada Allah zeytine yemin ediyor. Bu aynı zamanda özgürlüklerin de müjdecisidir. Biz de Zeytin Dalı adını kullanırken dedik ki kucaklayalım, toparlayalım. Böyle bir özgürlük adımını atalım. İşte bu bir samimiyet testidir. Türkiye izlediği politikayla sadece kendi sınırlarını korumakla ve bin yıllık kardeşlerine gövdesini siper etmekle kalmıyor, topyekün insanlık onurunu da kurtarıyor. Bölgemiz üzerinde farklı emelleri olan güçlerin, derenin taşıyla derenin kuşunu vurma oyununu bir kez daha bozmuş olduk.



"SÖZÜNDE DURMADI, BİZİ ALDATTI"



Sayın Obama döneminde bizim bir de Zeytinlik Harekatı var. O harekat Mümbiç’i teröristlerden temizleme harekatıydı. Ama sözünde durmadı, bizi aldattı. Biz üzerimize düşeni yaptık ama onlar yapmadı. Bize söz verdiler, 'Buradaki teröristleri Fırat’ın doğusuna süreceğiz, Mümbiç’i gerçek sahiplerine bırakacağız dediler' ama sözlerinde durmadılar. Orada Kürt yok ki. Yüzde 95’i Arap. Aynısını Kobani’de yaptılar.



"Kararlı bir şekilde harekat devam edecek"



Biz bu yolda mücadele ederken biliyoruz ki bedeller de ödeniyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehitlerimiz, gazilerimiz var. 4 gün içerisinde ÖSO ve bizim şehitlerimizle beraber 7-8 şehidimiz varsa, karşı taraftan da 268 kişi etkisiz hale getirildi. Bu kararlı bir şekilde devam edecek. Ya çekip gidecekler ya çekip gidecekler. Kararlı bir şekilde harekat devam edecek. Bunların kökünü kazıyacağız. İnşallah Münbiç'ten başlayarak sınırlarımız boyunca bu oyunu boza boza devam edecek, bölgemizi bu musibetten tamamen temizleyeceğiz."



Yaşadığımız günler aynı zamanda millet olduğumuzu daha iyi hissettiğimiz, daha iyi gördüğümüz günlerdir. 80 milyonun Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili ortaya koyduğu birlik bize bir kere daha Mehmet Akif’in dizelerini hatırlattı.



Cumhuriyet tarihimiz boyunca bizi rahat bırakmadılar. Kimi sosyal siyasal fay hatlarını kullanmak suretiyle bizi sürekli kendi içinde didişen bir ülke olarak tutmaya çalıştılar. Hamdolsun ülkemizin son 15 yılı milli birlik ve beraberliğin de güçlenmesine vesile olmuştur.



Bir F-16 işte bakın ne yaptı. İzlediniz dimi televizyonda. Mehmetçiğimiz gitti bıraktı bombayı. Neredeyse toprağı pas geçecek şekilde gitti o bombayı bıraktı. Bunları inlerinde vuracağız.