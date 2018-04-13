Erdoğan: Putin'e video çekimlerini gönderdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD lideri Trump'la yaptığı görüşmelere ilişkin konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notlar;



Milletimizin milli beraberliği, barışı çok önemli. Sayın Putin'le ve sayın Trump ile yaptığımız görüşmeler ağırlıklı olarak Suriye içerikliydi. Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suriye'de bir an önce barışın temini için neler yapılabilir... Bunları görüşme fırsatımız oldu. Bunları görüşürken üzerinde ısrarla durduğumuz konu bölgedeki suların ısınmasını doğru olmayacağını, barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu. Hele hele Doğu Guta ve Duma'daki gelişmeler can yakıcıydı, felaket tablolarıydı. Bende video çekimleri vardı. Bu videoları ben özellikle Putin'e gönderdim. Son izlenimlerimize göre bölgede havanın yumuşaması gibi bir durum söz konusu.



Sayın Trump’la da bunları ele aldık. Yaklaşımlarını sergilerken kendilerine özellikle ifadem kimyasal silahları kullanırken şu anda koalisyon güçlerin tutumunun olumlu olduğunu, bizim de bu konuda tutumumuzun çok çok kararlı olduğunu söyledim. Bizim biliyorsunuz kimyasal silahlarla ilgili çok sert tutumumuz var.



Kimyasal silahlarla mı insanlar daha çok ölüyor ve öldürülüyor yoksa konvansiyonel silahlarla mı daha çok ölüyor? Kimyasal silahlar elbette felaket ancak diğer tür silahlarla da kadın çocuk tanımadan öldürüyorlar. Bunların hepsine karşı olarak Rusya ve koalisyon güçlerinin hassasiyetini istedik, istiyoruz. Şimdi havalar biraz yumuşamışa benziyor. Havayı yumuşatmak, barışı sağlamak istiyoruz.