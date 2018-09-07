Erdoğan-Ruhani-Putin görüşmesinden ilk açıklamalar

İran'ın başkenti Tahran'da merakla beklenen üçlü zirve bugün başladı. Liderler ikili görüşmelerin ardından bir araya geldi. Suriye ve özellikle İdlib konusunun gündeme geleceği zirvede somut adımlar atılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkes yapılması çağrısında bulundu. Üçlü zirvenin son bölümü ise Erdoğan'la Putin arasında karşılıklı İdlib 'atışmasına' sahne oldu

İran’ın başkenti Tahran’da Suriye zirvesi başladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ev sahipliğinde gerçekleşen zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı.

Ruhani, “İdlib’de hiçbir sivile zarar verilmemesi gerektiğini söylerken, Suriye’de bulunan muhaliflerin kök kazınana kadar mücadele devam edecektir. ABD’nin Suriye’deki varlığı sona ermelidir” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “İdlib’deki son olaylar çok riskli bir noktaya geldi. İdlib’e saldırılar felaketle sonuçlanacaktır. Bir saldırı durumunda milyonlarca insan Türkiye sınırına hareket edecektir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin alabileceği maksimum mülteci kapasitesine eriştiğini söylerken, İdlib’de tarafların endişelerinin karşılanacağı ortak bir zemin oluşturulması önerisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’de ateşkes çağrısı yaptı. Erdoğan, “İdlib’de bombardıman durmalı, siviller zarar görüyor” dedi. Erdoğan, ateşkese ulaşılmasının bir zafer olacağını söyledi.

MASADA GERİLİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin önemli olduğunu söylerken, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 3. madde üzerine yoğun fikir alışverişi yaşandı. Erdoğan, El Nusra gibi örgütlere silah bırakma çağrısında bulundu.